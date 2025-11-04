Σκηνικό πραγματικής μάχης αποτυπώνουν τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικά είδη όπλων. Στον χώρο εντοπίστηκαν πάνω από 150 κάλυκες και τουλάχιστον 25 βολίδες, εκ των οποίων περίπου 15 στο έδαφος και άλλες 8 έως 9 στις λαμαρίνες αυτοκινήτων.

Το κλίμα στο χωριό παραμένει τεταμένο, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να ελέγχουν κάθε είσοδο και έξοδο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των τριών συγγενών που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή.

Παράλληλα, σήμερα θα τελεστεί στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα κατά τη διάρκεια του ίδιου περιστατικού.

Ένταση στην κηδεία του 39χρονου

Υπό ένταση πραγματοποιήθηκε και η κηδεία του 39χρονου που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια Κρήτης.

Τη σορό συνόδευσαν η σύζυγος, οι αδελφές και η μητέρα του, ενώ πλήθος κόσμου, ντυμένο στα μαύρα, ακολούθησε τη νεκρική πομπή προς το κοιμητήριο του χωριού. Το φέρετρο πέρασε από τον στενό δρόμο όπου σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό το περασμένο Σάββατο, καθώς πρόκειται για τη μοναδική διαδρομή προς το νεκροταφείο.

Τα σπίτια της αντίπαλης οικογένειας τελούσαν υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με δυνάμεις της ΕΚΑΜ να έχουν περικυκλώσει την περιοχή για την αποτροπή νέων επεισοδίων. Λίγο πριν την τελετή, τα μέλη της άλλης οικογένειας εγκατέλειψαν το χωριό, φοβούμενα πράξεις αντεκδίκησης.

«Χάθηκε ένας άνθρωπος πολύ νέος, με ανήλικα παιδιά. Έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους, προσπαθούν να κατανοήσουν τι έχει συμβεί. Είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός και ο πόνος τους είναι ανείπωτος. Αυτό που πρέπει να ακουστεί είναι ότι εάν ενεργοποιήτο η αστυνομία στους χρόνους που είχε κληθεί δεν θα είχαν εξελιχθεί έτσι τα πράγματα. Δύο σπίτια γειτονικά και τα αυτοκίνητα πυροβολήθηκαν αμέσως μετά την ανατίναξη. Η γυναίκα και τα παιδιά της έμειναν εγκλωβισμένοι στο σπίτι μέχρι την επόμενη ημέρα», δήλωσε στο MEGA η δικηγόρος της οικογένειας του 39χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και συνεχιζόμενες έρευνες

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, προκειμένου να αποτρέψουν νέα επεισόδια και να διασφαλίσουν την ηρεμία στο χωριό. Οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.