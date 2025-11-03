Τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η οποία πήγε στα Βορίζια Ηρακλείου για το μνημόσυνο του πατέρα της και έπεσε νεκρή από τα πυρά μέλους της οικογένειας Καργάκη, με την οποία η δική της οικογένεια είχε εδώ και χρόνια βεντέτα.

Η μητέρα της 56χρονης μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα», είπε: «Μαζεύω τα πράγματα της κόρης μου. Ήρθαν τα παιδιά μου για το μνημόσυνο του άνδρα μου και τώρα θα κάνω την κηδεία της κόρης μου. Πήγε να δει, πώς είχαν κάνει το σπίτι του εγγονού μου μετά τη βόμβα. Γυρνούσαν και μας έστησαν καρτέρι και μας σκότωσαν. Η Αστυνομία μας διώχνει από το χωριό, πάμε στα Χανιά». Εκεί θα γίνει αύριο (4/11) η κηδεία της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία εργαζόταν στο νοσοκομείο Χανίων.

Από την πλευρά του ο αδελφός της γυναίκας είπε πως τίποτα δε θα είχε γίνει, αν η Αστυνομία βρισκόταν στο χωριό. «Κατέβαιναν από το σπίτι, που του έβαλαν βόμβα. Εκείνη την ώρα πέρασε ο 39χρονος και άρχισε να πυροβολεί μέσα από το αυτοκίνητο. Ο αδελφός μου πρόλαβε και έσπρωξε τα παιδιά κάτω από μια σκάλα, αλλιώς θα είχαμε κι άλλους νεκρούς. Τίποτα από αυτά δε θα είχε γίνει, αν αυτοί που πρέπει να μας προστατεύουν, έκαναν τη δουλειά τους. Το χωριό θρηνεί δύο νεκρούς. Πάντα εμείς προσπαθούσαμε να μην τους προκαλούμε», είπε.

Η Αστυνομία πάλι υποστηρίζει, ότι τα Αστυνομικά Τμήματα στη Μεσαρά είναι υποστελεχωμένα και ο στόλος των περιπολικών γερασμένος, με αποτέλεσμα ο χρόνος παρέμβασης να είναι μεγάλος στις δύσκολα προσβάσιμες ορεινές περιοχές του Ψηλορείτη.