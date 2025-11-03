Τα προφίλ των συνολικά έξι δραστών, που για την Αστυνομία είχαν συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια, κάτι που προδίδουν και ορισμένες από τις «προφητικές» αναρτήσεις που έκαναν στα social media, παρουσίασε η εκπομπή Live News του MEGA.

Εδώ και έξι μήνες υπήρχε διάχυτο το κλίμα της βεντέτας ανάμεσα στις οικογένειες Φραγκιαδάκη και Καργάκη. Ένα μίσος που συντηρούνταν όλα αυτά τα χρόνια και περίμενε μια «σπίθα», όπως αυτήν της ανατίναξης του σπιτιού την περασμένη Παρασκευή για να ξεσπάσει πόλεμος. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης πατέρας πέντε παιδιών και πρωτοπαλίκαρο της οικογένειας, ήταν από τους πρώτους που άνοιξαν πυρ και ένας από τους δύο νεκρούς.

Συγγενής του θα πει στην εκπομπή: «Για μένα ήταν καλός άνθρωπος. Κοινωνικός. Εμάς δεν μας είχε πειράξει ποτέ ο άνθρωπος. Εμείς τα είχαμε καλά. Της παρέας άνθρωπος ήταν. Αγαπούσε τα παιδιά του, τους έδινε σημασία. Δηλαδή τα παιδιά του ούτε πεινούσαν, ούτε τίποτα. Η γυναίκα είναι τώρα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Έχει μείνει τώρα με πέντε παιδιά μόνη».

Τα παιδιά του βαφτίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) σε ένα χωριό έξω από τα Βορίζια, παρουσία μόνο των νονών και της μητέρας των παιδιών. «Αυτοί είχαν κάποιες διαφορές. Κάποια στιγμή, όχι έχτισε, δεν έχτισε, το σπίτι υπήρχε εδώ και 40 χρόνια εκεί και ο ιδιοκτήτης το πούλησε σε έναν Φραγκιαδάκη. Επειδή όμως είχαν αυτοί μεταξύ τους διαφορές, καλό ήταν να μην είναι σε κοντινή απόσταση. Τώρα, γιατί έγινε, ποιος έβαλε τη βόμβα, τον αυτοσχέδιο μηχανισμό, ποιος το ξέρει;», είπε συγγενής του 39χρονου.

Ο άνδρας που αγόρασε το περιβόητο σπίτι, είναι ο 27χρονος άνδρας που κρύβεται κάπου στον Ψηλορείτη μαζί με τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο αδελφό του, ηλικίας 29 και 19 ετών. Ο τρίτος αδελφός του τραυματίστηκε από τη συμπλοκή και έτσι μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τις πρώτες βοήθειες. Παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο, όπως φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος του, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην ανταλλαγή πυρών και φέρει διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Το προφίλ του στα social media είναι γεμάτο με κυνηγητικά όπλα και φυσίγγια. Πρόκειται για τον αδελφό γνωστού μελισσοκόμου, που πριν μια δεκαετία πρωταγωνίστησε στα μεγάλα συλλαλητήρια των αγροτών το 2015, με το πρόσωπο του να γίνεται viral και να φιλοξενείται μέχρι και σε εκπομπές life style. Μέχρι στιγμής οι δράστες του μακελειού για την ΕΛ.ΑΣ είναι έξι. Τα τέσσερα αδέλφια Φραγκιαδάκη, ο 30χρονος ξάδελφος τους και ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος σκοτώθηκε, από την αντίπαλη οικογένεια.

Το προφίλ της 56χρονης που βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή

Αύριο Τρίτη (4/11) θα τελεστεί η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Ήταν μητέρα δύο αγοριών, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, που είχε φτιάξει τη ζωή της στα Χανιά. Στα Βορίζια βρέθηκε μόνο για το μνημόσυνο του πατέρα της, μια επίσκεψη που έμελλε να είναι και η τελευταία της. Όπως είπε κάτοικος του χωριού στην εκπομπή Live News «56 χρονών ήταν. Ο άντρας της είχε πεθάνει πριν έναν χρόνο, δύο. Έχει δύο παιδιά, αγόρια. Η κοπέλα ήταν εδώ από το χωριό αυτό, αλλά έμενε στα Χανιά. Ήταν νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο στα Χανιά. Είχε έρθει εδώ, γιατί ήταν να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της».

Βρέθηκε την λάθος στιγμή στο λάθος σημείο, καθώς σκοτώθηκε επί τόπου από την αδέσποτη σφαίρα που δέχτηκε, με την μικρότερη αδελφή της να γλιτώνει με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι. «Ζήτησε άδεια 2-3 ημερών μέσα στο σαββατοκύριακο, για να πάει στο χωριό της. Η καταγωγή της ήταν εκεί και πήγε για να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της. Έτυχε λοιπόν μπροστά σε αυτό το απίστευτο φονικό, βρέθηκε στη μέση αυτής της πολεμικής κατάστασης», είπε φίλη της 56χρονης.

Η αδελφή της νεκρής που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, είναι η μητέρα του 30χρονου που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ. Από την ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκε ελαφρά και η ιδιοκτήτρια του καφενείου του χωριού, που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο του μακελειού, η οποία νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο.