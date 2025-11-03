Συγκλονίζει ο αδελφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια Κρήτης, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή Live News του MEGA.

Τη στιγμή του μακελειού η 56χρονη μετέφερε πράγματα στο σπίτι με την αδελφή της για το μνημόσυνο του πατέρα τους. Βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο και έχασε ακαριαία τη ζωή της από την αδέσποτη σφαίρα που δέχτηκε. Η μικρότερη αδελφή της γλίτωσε με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι. Ο ίδιος περιέγραψε στην εκπομπή όσα έγιναν το πρωί του Σαββάτου.

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι, που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια. Το είχαν αγοράσει τα παιδιά και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε. Πήραμε την Αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή δύο αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή. Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν. Το πρωί ενώ εμείς περιμέναμε, ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε. Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου, έγινε ό,τι έγινε.

Οι μαρτυρίες λένε, πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας, για να κατέβουν από τη σκάλα. Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν. Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί. Τραυματίστηκαν δύο ανίψια μου. Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν, στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Το πρώτο πράγμα που αντίκρυσα, ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον-άρον, για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Από το πάνω μέρος κάποιος μας έριχνε με Καλάσνικοφ. Θαύμα ήταν ότι δεν είχαμε άλλα θύματα».

Παράλληλα, ο αδελφός του θύματος λέει, πως το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς, είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό. «Το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την Αστυνομία. Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοποιημένο μήνυμα, που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους, μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν, ήταν απόντες. Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή, αλλά από σφαίρα. Τα ανίψια μου απάντησαν, όταν είδαν τη θεία τους κάτω. Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα. Ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος».

Το ποινικό παρελθόν του 39χρονου που έπεσε νεκρός

Την ίδια ώρα, σε «φρούριο» έχουν μετατραπεί τα Βορίζια, με τους κατοίκους της περιοχής να ζουν με το φόβο της συνέχειας της βεντέτας, η οποία κρατά πάνω από 70 χρόνια ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες στο αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς το πρωί του Σαββάτου, είναι ένα στοιχείο που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στις Αρχές.

Οι δράστες της ανταλλαγής πυροβολισμών παραμένουν πάνοπλοι και άφαντοι, κρυμμένοι στα γύρω βουνά, κάτι που προκαλεί φόβο, πως θα υπάρξουν αντίποινα για το μακελειό. Υπενθυμίζεται πως για το μακελειό έχουν συλληφθεί δύο άτομα, που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Και οι δύο είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας, που έχασε τη ζωή της από τα πυρά, ενώ βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν αναζητούν τρία ακόμα άτομα, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πρόκειται για τον 19χρονο Κ.Φ, ο οποίος είναι ανιψιός της νεκρής γυναίκας, για τον 27χρονο Γ.Φ, ανιψιό της νεκρής ιδιοκτήτριας του σπιτιού και για τον Μ.Φ, ο οποίος είναι ανιψιός της νεκρής γυναίκας. Παράλληλα, αναζητείται ένα ακόμα άτομο από την μεριά του 39χρονου.

Οι Αρχές προχώρησαν σε έφοδο σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο, με σκοπό να βρουν τους δράστες. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, τις επόμενες μέρες αναμένεται να παραδοθούν στις Αρχές τα τέσσερα άτομα που αναζητούνται.

Την ίδια ώρα, η εκπομπή Live News αποκάλυψε το παρελθόν του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 39χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν, καθώς έχει εκτίσει ποινή τρεις φορές, για εκβίαση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για βαριά σωματική βλάβη. Επίσης, έδινε παρών για πέντε διαφορετικές καταδίκες.