Ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης μίλησε στην ΕΡΤ για το τραγικό περιστατικό που συνέβη το Σάββατο στα Βορίζια Κρήτης και στηλίτευσε την κακή νοοτροπία που υπάρχει αλλά και το ότι οι δομές του κράτους δεν έκαναν αυτά που έπρεπε.

Ο Μιχάλης Αεράκης είπε ότι: «Η νοοτροπία είναι χαλαρή επειδή αυτό που λέμε κράτος εδώ στην Ελλάδα με τις δομές που πρέπει να έχει η δομή της δικαιοσύνης της ασφάλειας του πολιτισμού πολλά από αυτά δεν λειτουργούν και έτσι αφήνεται ο πολίτης στο έλεος του Θεού, στις ορέξεις σε αυτό που λέμε στα ήθη και στα έθιμα μας . Θυμάμαι τον πατέρα μου να λύνει το πιστόλι όταν ήμουν επτά οκτώ χρονών και να μου λέει ότι αυτή είναι όλη σου η περιουσία. Εγώ δεν έκανα αποδοχή της περιουσίας γιατί άκουσα τον παππού μου που ήταν παπάς στα Ανώγεια, ένα ταραγμένο χωριό, που του έλεγε ότι παιδί μου πρέπει να είσαι συγχωρητικός και όχι τιμωρητικός απέναντι στους ανθρώπους. »

Επίσης τόνισε ότι «και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αναλάβει ρόλο για να ωθήσει τα παιδιά, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και εάν υπάρχει ανάγκη να εκδηλωθεί η αγάπη για τα όπλα ας δημιουργηθεί ένα σκοπευτήριο για να πηγαίνουν να εκτονώνονται» όπως χαρακτηρηστικά δήλωσε.

Κάθε τρεις και πέντε κάνουμε τον ευχολόγιο μας και μετά από λίγο καιρό έρχεται ένα όμοιο ή πιο τραγικό περιστατικό.

Σημείωσε ότι ένας φίλος του που έχει φύγει από την ζωή ο Σήφης που είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια στην Κρήτη, όταν τον ρώτησε κάποτε τι σημαίνει Αντρειά, του απάντησε ότι «Αντρεια δεν σημαίνει ούτε κουμπουρια, ούτε κούπες. Αντρεια είναι να αναγνωρίζεις το λάθος σου και να ζητάς συγνώμη».Και τόνισε ότι και για τον ίδιο αυτά σημαίνουν Αντρειά και όχι αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη.

Ακόμη, ο γνωστός ηθοποιός υπογράμμισε ότι όλη Κρήτη δεν είναι έτσι. Η Κρήτη είναι το νησί της φιλοξενίας, το νησί της χαράς, του φωτός.

Τέλος πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ζούμε σε μία ευνοούμενη πολιτεία που ο πολίτης θα πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια.