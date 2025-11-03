Αυτήν την ώρα γίνεται στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια, η κηδεία του 39 χρόνου άνδρα που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, το περασμένο Σάββατο (1-11-2025).

Στην περιοχή ήδη βρίσκονται και θα παραμείνουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει από την Αθήνα.

Τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό, όπως αποφασίστηκε, έμειναν κλειστά σήμερα και αύριο, Τρίτη, ενώ στην περιοχή με εντολή της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται να φτάσει ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και κυρίως τους μαθητές.