Μια πολύχρονη διαμάχη για τα βοσκοτόπια, ένα μαχαίρωμα σε ένα «καζάνι» στο χωριό πριν από περίπου έναν χρόνο, ένα «γάζωμα» στα Βορίζια την επόμενη ημέρα, οι υπόνοιες για «καρφώματα» στην Αστυνομία που οδήγησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στη σύλληψη του «Κούνελου» (59χρονος, αρχηγικό μέλος μιας οικογένειας) για ζωοκλοπή στο Ρέθυμνο κι ένας αποτυχημένος «σασμός» για την κατασκευή μιας κατοικίας στη ζώνη «ελέγχου» της εχθρικής οικογένειας.

Αυτοί είναι οι πέντε λόγοι, όπως αναδεικνύουν «ΤΑ ΝΕΑ», που οδήγησαν στον πρωτοφανή πολύωρο αιματηρό πόλεμο, το Σάββατο το πρωί, τριών οικογενειών (κι όχι δύο, όπως έχει αναφερθεί) στο χωριό Βορίζια των περίπου 500 κατοίκων στον Ψηλορείτη, σε απόσταση 53 χιλιομέτρων από το Ηράκλειο. Ενα χωριό που κατακυριεύεται από την εχθρότητα και την αντιπαλότητα που δημιουργήθηκε από μια βεντέτα πριν από 70 χρόνια με θλιβερό απολογισμό τότε έξι νεκρούς. Με τις γενιές των θυμάτων και των δραστών να αλλάζουν, όμως το μίσος να υπάρχει ακόμη, αναζητώντας νέες αφορμές να εκδηλωθεί, όπως συνέβη τα τελευταία 24ωρα.

Με δραματικό απολογισμό της ανταλλαγής πυρών, καταμεσής του δρόμου, με 2.000 σφαίρες που θύμιζαν Γάζα, δύο νεκρούς (ένας 39χρονος πρωταγωνιστής των συγκρούσεων και μια 56χρονη που βρέθηκε εν μέσω διασταυρούμενων πυρών) και έξι τραυματίες. Πλέον, ο κύριος φόβος είναι ότι θα υπάρξει νέος κύκλος ανταποδοτικών επιθέσεων από μέλη των οικογενειών που έχουν καταφύγει στον Ψηλορείτη ή από άλλα που απουσίαζαν από το χωριό την ημέρα της σφαγής κι έχουν τραυματίες συγγενείς. Με κίνδυνο ότι αυτό μπορεί να συμβεί στη διάρκεια των κηδειών των θυμάτων, στις προσαγωγές των υπόπτων ή και σε άλλα σημεία της περιοχής. Χωρίς βέβαια να υπολογίζονται, λόγω της διάθεσης της εκδίκησης αλλά και της αδιαφορίας για τους θεσμούς, η παρουσία της Αστυνομίας, ο κίνδυνος ποινικών διώξεων, φυλακίσεων κ.λπ. Κάτοικοι της περιοχής με τους οποίους επικοινώνησαν «ΤΑ ΝΕΑ» μιλούν για «μια βεντέτα που είναι σε πλήρη εξέλιξη, που πιθανόν θα πάρει νέα διάσταση κι από την εξέλιξη της υγείας των τραυματιών, κι όπου η Αστυνομία δεν θα μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ούτε θα αντλήσει πληροφορίες από κανέναν γιατί όλοι στοχεύουν να εκδικηθούν οι ίδιοι τους συγγενείς τους. Γιατί στο χωριό ισχύουν άλλοι νόμοι και τα ζητήματα τιμής είναι πέρα από τους αστυνομικούς, τους δικαστές κι άλλους. Γι’ αυτό κι η Αστυνομία δεν γνώριζε πολλές από τις επιθέσεις που είχαν σημειωθεί στο χωριό κατά περιόδους και κυρίως προσφάτως».

Κύριο σημείο ανησυχίας των αστυνομικών είναι ότι δεν έχουν βρεθεί τα δεκάδες όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό και τα οποία υπολογίζεται ότι βρίσκονται σε κρυψώνες σε ορεινές περιοχές (κοντά σε στάνες, σε βράχους, σε σπηλιές κ.λπ.), όπως είχε διαπιστωθεί ότι συνέβαινε με όπλα της φονικής επίθεσης εναντίον αστυνομικών το φθινόπωρο του 2008 στον Μυλοπόταμο.

Οι τρεις οικογένειες λοιπόν στα Βορίζια (η μία έχει συγγενικές σχέσεις με την άλλη και κοινούς εχθρούς στην τρίτη) είχαν κατά καιρούς, τις τελευταίες δεκαετίες, διαμάχες για τα βοσκοτόπια. Επιπλέον ορισμένα μέλη τους είχαν κατηγορηθεί για ξυλοδαρμούς, εκβιάσεις άλλων κτηνοτρόφων και ζωοκλοπές. Χωρίς όμως να προκαλούνται επεισόδια μεγάλης έντασης.

Το γλέντι όπου βγήκαν μαχαίρια

Νέες ωστόσο διαμάχες προκλήθηκαν πριν από μερικούς μήνες στη διάρκεια γλεντιού με τη συμμετοχή δύο νεαρών γόνων των δύο οικογενειών. Ο ένας από αυτούς μίλησε απαξιωτικά για ένα άλλο μέλος των «αντίπαλων» οικογενειών κι ο συνδαιτυμόνας – συγγενής του αναφερομένου αντέδρασε. Ενας από τους νεαρούς τράβηξε όπλο κι άλλος τον μαχαίρωσε. Ετσι άρχισε το νεότερο ρήγμα στις οικογένειες που είχαν την εχθρότητα. Την επόμενη ημέρα ο θιγόμενος από τα απαξιωτικά λόγια άρχισε να πυροβολεί στο χωριό προκαλώντας ελαφρείς τραυματισμούς. Χωρίς αυτό το συμβάν να το πληροφορείται η ΕΛ.ΑΣ., αφού ουδείς θέλησε να προχωρήσει σε σχετική καταγγελία. Σημειώνεται ότι ο πιστολέρο αυτού του συμβάντος πρωτοστάτησε και στον τωρινό «πόλεμο» του χωριού και τραυματίστηκε σοβαρά. Πρόκειται για μέλος της τρίτης αυτής οικογένειας κτηνοτρόφων. Σε στενούς συγγενείς του είχαν πέσει τα «φώτα της δημοσιότητας» πριν από μερικά χρόνια όταν συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας με τις παραδοσιακές «κατσούνες».

Ο «σασμός» ήταν προσωρινός

Τη νέα ένταση λοιπόν ανάμεσα στις αντιμαχόμενες οικογένειες φαίνεται να προσπάθησαν να περιορίσουν συγγενείς τους (μέλη άλλων οικογενειών) που έμεναν σε χωριό κοντά στα σύνορα των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου. Ομως ο επονομαζόμενος «σασμός» ήταν προσωρινός. Νέα σύγκρουση φαίνεται να υπήρξε μετά τον σχηματισμό δικογραφίας στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 από την Ασφάλεια Ρεθύμνου εις βάρος τριών ατόμων για σύσταση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις ζωοκλοπές. Οπως σημειωνόταν τότε στη σχετική ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., «από την εν λόγω δραστηριότητα επιδιωκόταν παράνομο περιουσιακό όφελος ενώ τους επέφερε και άλλη μακροχρόνια κερδοφορία. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης διενεργήθηκαν τρεις αστυνομικές έρευνες σε οικίες και ποιμνιοστάσια που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι δράστες και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι – καταμετρήσεις ποιμνίων». Ανάμεσα στους συλληφθέντες και φυλακισθέντες ήταν ένας 59χρονος κτηνοτρόφος, με το ψευδώνυμο «Κούνελος», μέλος της οικογένειας που συμμετείχε στο μακελειό. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς του θεώρησαν τότε ότι στην εν λόγω έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. υπήρχε υποβοήθηση από μέλη των αντίπαλων οικογενειών στα Βορίζια. Με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αληθές, αφού τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τις εν λόγω ζωοκλοπές προέρχονταν από άλλες πηγές.

Η οικοδομή και ο εμφύλιος

Η τελευταία φάση της αιματηρής διένεξης υπήρξε μετά την απόφαση των μελών μιας από τις οικογένειες να ανακαινίσουν και να διαμείνουν σε οικοδομή που ήταν στη ζώνη ελέγχου των «εχθρών» τους, οι οποίοι θεώρησαν τη συγκεκριμένη επιλογή σαν πρόκληση. Υπήρξε πάλι μία προσπάθεια «συμβιβασμού» με πρόταση εξαγοράς της κατοικίας από την οικογένεια που διέμενε στη συγκεκριμένη ζώνη του χωριού. Ομως αυτή η πρόταση δεν έγινε δεκτή. Ετσι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος που δολοφονήθηκε την επόμενη ημέρα τοποθέτησε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής μαζί με έναν συνεργό του εκρηκτικό μηχανισμό με βραδύκαυστο φιτίλι στην εν λόγω κατοικία, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές. Ακολούθως άρχισε να πυροβολεί στον αέρα πανηγυρίζοντας. Με τα μέλη των άλλων οικογενειών να ζητούν πάνοπλα τον λόγο και να αρχίζει ο πρωτοφανής «εμφύλιος των Βοριζίων».