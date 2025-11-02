Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τέσσερις να τραυματιστούν.

Ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος προχώρησε σε αποκαλύψεις στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα», λέγοντας ότι οι οικογένειες που εμπλέκονται στην βεντέτα είναι τρεις.

Τρεις είναι οι εμπλεκόμενες οικογένειες

«Υπάρχει ανησυχία στην αστυνομία για συνέχεια της βεντέτας, γιατί λείπουν κάποια πρόσωπα, έχουν καταφύγει σε ορεινές περιοχές» επεσήμανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και πρόσθεσε:

«Είναι τρεις οι εμπλεκόμενες οικογένειες, έχει τραυματία και μια τρίτη οικογένεια, που εμπλέκεται ως σύμμαχος της μίας προς την άλλη οικογένεια. Είναι σύμμαχος της οικογένειας με το σπίτι. Είναι σημαντικό να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη των τραυματιών. Μερικά μέλη αυτή της τρίτης οικογένειας είναι γνωστά, όταν είχαν συμμετάσχει προ μερικών ετών σε κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας για θέματα που αφορούσαν διεκδικήσεις κτηνοτρόφων».

Τέλος ο Βασίλης Λαμπρόπουλος τόνισε ότι και στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια σασμού, δηλαδή συμφιλίωσης, μεταξύ των δύο οικογενειών αλλά δεν πέτυχε καθώς η άλλη πλευρά δεν δέχθηκε την αγορά του σπιτιού κι έτσι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το άγριο αιματοκύλισμα, που έγινε στο χωριό του δήμου Φαιστού το πρωί του Σαββάτου.