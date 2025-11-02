Από τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες διαφορετικού διαμετρήματος που ρίχτηκαν μάλλον από δύο όπλα, έπεσε νεκρός ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης στο μακελειό στα Βορίζια.

Η νεκροψία – νεκροτομή που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, έδειξε πως έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Σύμφωνα με προφορική ενημέρωση, αρμοδίου ιατροδικαστή, το δεύτερο θύμα της φονικής βεντέτας, η 56χρονη γυναίκα που εργαζόταν στα Χανιά, έπεσε νεκρή λόγω διαμπερούς τραύματος από σφαίρα η οποία την διαπέρασε από τον αριστερό ώμο και εξήλθε δεξιά της κοιλιακής χώρας.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθεί ποιοι συμμετείχαν στην άγρια επίθεση στο χωριό και σύμφωνα με πληροφορίες αναζητού τα δύο αδέρφια ενός που έχει ήδη συλληφθεί.

Να σημειωθεί ότι την Κυριακή είχε προγραμματιστεί να γίνει η κηδεία του 39χρονου αλλά αναβλήθηκε για την Δευτέρα.

Η σορός του είχε μεταφερτθεί το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ η πομπή της κηδείας θα περνούσε μπροστά από τα σπίτια της αντίπαλης οικογένειας γεγονός που –σύμφωνα με τις αρχές– οδήγησε στην απόφαση αναβολής.

Η κηδεία θα γίνει κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και δεν αποκλείεται να γίνεται έλεγχος των ατόμων που θα πηγαίνουν στο χωριό για την τελετή αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.