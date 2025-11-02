Τα Βορίζια θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη. Σπίτια ερμητικά κλειστά, αίματα στα πλακόστρωτα δρομάκια, κάλυκες στους δρόμους, βλήματα σφηνωμένα στους τοίχους των σπιτιών, κτίρια διαλυμένα από το οστικό κύμα εκρηκτικών μηχανισμών μεγάλης ισχύος.Στο χωριό επικρατεί θρήνος για τους 2 νεκρούς και φόβοι για συνέχεια του μακελειού.

Οι δράστες του φονικού φαίνεται πως ακόμα αναζητούνται κι όλο το χωριό φοβάται για την επόμενη ημέρα και σιωπά.

Κατάσχεση καραμπίνας

Η αστυνομία έχει μετατρέψει το χωριό σε αποκλεισμένη ζώνη με τον εισαγγελέα να μπαίνει στα Βορίζια με αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί φρουρούν τα σπίτια

των οικογενειών που ενεπλάκησαν στη βεντέτα.

Παράλληλα, έχουν φυγαδευθεί μέλη και από τις δύο πλευρές σε άλλα σημεία της Κρήτης, προκειμένου να αποτραπεί νέα αιματοχυσία. Η αστυνομία, που βρίσκεται επί ποδός, σήμερα κατάσχεσε μία καραμπίνα. Μέχρι στιγμής έχει προκύψει μία σύλληψη σήμερα από την περιοχή και μία προσαγωγή.

﻿</p><p>

«Σήμερα ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου συμπληρώνοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες». Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά. «Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με περισσότερους νεκρούς ή τραυματίες, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι για την αστυνομία οι τραυματίες είναι τέσσερις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό, ενώ οι νεκροί είναι δύο.

«Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία. Φυσικά και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στο περιστατικό», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές, «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό».

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται στα Βορίζια και ειδικές ομάδες συνεχίζουν, για όσο χρειαστεί, τις έρευνες «για να καταλάβουν και οι κάτοικοι ότι δεν πρόκειται να δώσουμε το περιθώριο να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό, στο οποίο δύο άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Από πυροβολισμό ο θάνατος της 56χρονης

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου της 56χρονης γυναίκας που φέρνει στο φως το in.gr ο θάνατός της στα Βορίζια είναι από πυροβόλο όπλο. Aρχικά είχε αναφερθεί ότι έπαθε ανακοπή. Η 56χρονη εργαζόταν στο γενικό νοσοκομείο Χανίων, είχε πάει στο χωριό για να παρευρεθεί στο μνημόσυνο του πατέρα της κι έπεσε επάνω στα πυρά των αντιμαχόμενων οικογενειών.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γιος της 56χρονης αγνοείται.

To πιστοποιητικό θανάτου της 56χρονης:

Τη Δευτέρα η κηδεία του 39χρονου

Υπό τον φόβο επεισοδίων η κηδεία του 39χρονου αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (3/11). Στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το μακελειο και την ανταλλαγή πυροβολισμών κλιμάκιο του ελληνικού FBI έφτασε στο χωριό.

Η κάμερα του Creta24 κατέγραψε την στιγμή που το κομβόι αυτοκινήτων με τους άνδρες του ελληνικού FBI μπαίνει στα Βορίζια.

Η στιγμή που το κομβόι του ελληνικού FBI μπαίνει στο χωριό

Ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων σπεύδει σε σχολεία της περιοχής

Ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών αποστέλλεται στην Κρήτη, με εντολή της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα της περιοχής μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η ομάδα αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες που θα προσφέρουν άμεση ψυχολογική υποστήριξη στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους.

Μόλις ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση και αποκατασταθεί η τάξη, η ομάδα θα επισκεφθεί τα σχολεία των Βοριζίων – Νηπιαγωγείο και Δημοτικό – καθώς και τα σχολεία του Ζαρού, Δημοτικό και Γυμνάσιο, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Φαιστού και τα στελέχη της εκπαίδευσης της περιοχής, για τον συντονισμό της αποστολής.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, δίνοντας έμφαση στην παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας (Psychological First Aid), στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και στη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Το χρονικό του μακελειού

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10 χθες το πρωί (1/11), όταν βγήκαν τα όπλα και οι πυροβολισμοί άρχισαν να πέφτουν βροχή. Το χωριό Βορίζια μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη, με τις δύο οικογένειες που βρίσκονται χρόνια σε αντιπαλότητα να ανταλλάσσουν πυρά επί ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περισσότερα μέλη των δύο οικογενειών δεν βρίσκονταν στο χωριό τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής. Όπως προκύπτει από την προανάκριση, μέλος της μίας οικογένειας έφτασε στο χωριό το πρωί, συνάντησε τους αντιπάλους του και άνοιξε πυρ. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως, «γαζώνοντας» σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ συνέχισαν να πυροβολούν ακόμα και όταν έφτασαν οι αστυνομικοί. Από τα υψώματα πάνω από το χωριό φέρεται να έπεσαν αρκετοί πυροβολισμοί, με ένοπλους να διαφεύγουν προς το φαράγγι που βρίσκεται κάτω από τον οικισμό.

Οι δύο οικογένειες, από την πάνω και την κάτω πλευρά του χωριού που χωρίζονται από μια ρεματιά, είχαν μακροχρόνιες διαφορές και άσβεστη αντιπαλότητα. Πληροφορίες αναφέρουν πως αρκετά μέλη της μίας οικογένειας είναι έγκλειστα στις φυλακές.

Η βεντέτα εκτιμάται ότι αναζωπυρώθηκε όταν το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε έκρηξη σε υπό κατασκευή σπίτι που ανήκει σε μέλος της μίας οικογένειας. Τρεις ώρες αργότερα, το χωριό ξύπνησε μέσα σε καταιγισμό πυρών.

Από το αιματηρό περιστατικό έχασαν τη ζωή τους ένας 39χρονος και μια 56χρονη γυναίκα, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Οι δύο άνδρες νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς εξετάζεται η συμμετοχή τους στη συμπλοκή.

Ισχυρή παραμένει η αστυνομική παρουσία στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, το «Βενιζέλειο» και το Πανεπιστημιακό, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

Το χωριό παραμένει βουβό και φοβισμένο.