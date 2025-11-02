Οι φόβοι για νέα επεισόδια στα Βορίζια οδήγησαν στην αναβολή της κηδείας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό.

Οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι ασφαλείας, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η τελετή του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, η σορός του μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί η κηδεία να ακολουθήσει άμεσα.

Ωστόσο, το ηλεκτρισμένο κλίμα που επικρατεί στην περιοχή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πομπή θα έπρεπε να περάσει μπροστά από τα σπίτια της «αντιμαχόμενης» οικογένειας, οδήγησε τις αρχές να δώσουν εντολή για την προσωρινή αναβολή της κησείας.