Ο κύκλος του αίματος άνοιξε ξανά και μαζί επέστρεψε ο φόβος, καθώς στις Αρχές καταφθάνουν πληροφορίες ότι συγγενείς από γειτονικές περιοχές και χωριά του Ψηλορείτη και από τον κάμπο της Μεσαράς θα εμπλακούν στον πόλεμο, με κίνδυνο να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η βόμβα

Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε με βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας «πόλεμος» με πυρά εκατέρωθεν μέσα στο χωριό.

Νεκροί και τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας για να αποφευχθεί η συνάντηση των αντιμαχόμενων οικογενειών, την ώρα που στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές, επίλεκτες δυνάμεις της Αστυνομίας.

Δεκάδες τραυματίες

Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες, «γαζωμένα» σπίτια και αυτοκίνητα από ριπές καλάσνικοφ. Δρόμοι πλημμυρισμένοι από τα αίματα θυμάτων και τραυματιών.

Το χωριό Βορίζια Ηρακλείου μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη.

Μία γυναίκα 57 ετών και ένας 39χρονος άνδρας πέφτουν νεκροί σε ένα αιματοκύλισμα δίχως προηγούμενο, σε μία βεντέτα που αναβίωσε ανάμεσα σε δύο οικογένειες.

Το αιματηρό επεισόδιο ξέσπασε μετά την τοποθέτηση βόμβας τα ξημερώματα του Σαββάτου σε υπό κατασκευή σπίτι μέλους μίας οικογένειας.

Η οικογένεια κατηγόρησε την αντίπαλη και η βεντέτα ξαναζωντάνεψε με φονικό τρόπο.

«Υπήρχε μία εχθρότητα μεταξύ τριών οικογενειών. Οι δύο από αυτές είχαν κάποιες εχθρότητες για τα βοσκοτόπια, για κάποιες άλλες συμπεριφορές, όμως χωρίς να έχουμε κάποια ένοπλη σύρραξη.

Προ μερικών μηνών, ένα μέλος της πρώτης οικογένειας και της δεύτερης έτρωγαν σε κάποιο γλέντι και κάποιος από αυτούς μίλησε υποτιμητικά για ένα τρίτο μέλος της τρίτης οικογένειας. Ο άλλος αντέδρασε και μαχαίρωσε αυτόν που ανέφερε το υποτιμητικό σχόλιο. Εκεί ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση», λέει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Το μέλος της τρίτης οικογένειας επειδή έμαθε ότι μίλησαν υποτιμητικά σε βάρος του, την επόμενη ημέρα φαίνεται να προχωρά σε ένοπλη επίθεση που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, στην πλατεία του χωριού και να έχει πυροβολήσει, να έχουν τραυματιστεί ελαφρά μερικά άτομα».

Στο MEGA μιλούν αποκλειστικά συγγενείς των δύο οικογενειών.

«Έγινε μία έκρηξη σε ένα σπίτι, έβαλαν βόμβα. Και πήγαν η άλλη οικογένεια να ζητήσει ευθύνες, γιατί πίστευαν ότι αυτοί το έκαναν, γιατί είχαν διαφορές κτηματικές. Με το που έγινε αυτό, άρχισε μία συμπλοκή αλληλοκατηγοριών, μία γυναίκα πέθανε από καρδιακή προσβολή και ξαφνικά θεωρήθηκε πολύ βαρύ και άρχισαν πυροβολισμοί».

Οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και στα γύρω βουνά, ακόμη και στο φαράγγι έξω από το χωριό. Όσοι δεν εμπλέκονται, ταμπουρώνονται στα σπίτια τους.

«Όταν κυνηγιούνται κάποιοι άνθρωποι με καλάσνικοφ, η Αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρά μόνο να σκοτώσει ή να περικυκλώσει ή να απομονώσει το χωριό. Και οι μεν και οι δε κυνηγιούνται σαν τα σκυλιά».

Όσοι περνούν από το σημείο κινδυνεύουν. Οι σφαίρες υπολογίζονται σε χιλιάδες. Μάρτυρας σημειώνει:

«Πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Ήταν καμιά δεκαριά μπροστά μου και πέρναγε ένα μαύρο αγροτικό και ρίχνανε και από τη μία μπάντα και από την άλλη. Για 10 πόντους από μία σφαίρα την γλίτωσα εγώ».

Αποκλεισμένο το χωριό

Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ καταφθάνουν και ακροβολίζονται σε όλο το χωριό, το κυκλώνουν απ’ άκρη σε άκρη.

«Και ο παππούς μου και ο πατέρας μου είναι από εκεί και δεν μπορώ να πάω γιατί κινδυνεύει όποιος και να πάει εκεί. Η Αστυνομία δεν αφήνει να μπεις μέσα στο χωριό. Έχουν ανοίξει μέτωπο. Ξέρεις τι είναι το μέτωπο; Ο ένας σκοτώνει τον άλλον».

Τα ασθενοφόρα αδυνατούν να προσεγγίσουν.

Οι τραυματίες μεταφέρονται με αγροτικά σε Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία. Ανοίγει και το ΠΑΓΝΗ παράλληλα με το Βενιζέλειο, για να μην συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο οι συγγενείς των δύο οικογενειών.

Το μαύρο αγροτικό του 39χρονου, πατέρα έξι παιδιών, διάτρητο από δεκάδες σφαίρες, θα εξεταστεί από πραγματογνώμονες της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

Η 56χρονη γυναίκα, που επίσης σκοτώθηκε στο μακελειό, εργαζόταν στο νοσοκομείο Χανίων και είχε επισκεφθεί το χωριό για το μνημόσυνο συγγενούς της.

Το χωριό βρίσκεται υπό αστυνομικό κλοιό, αλλά ο φόβος για νέες πράξεις αντεκδίκησης είναι διάχυτος. Τα σχολεία στην περιοχή θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα.

Η βεντέτα που αιματοκύλησε τα Βορίζια έχει τις ρίζες της στο μακρινό 1955.

Το μικρό χωριό που βρίσκεται στους πρόποδες του Ψηλορείτη, γιόρταζε τον Άγιο Φανούριο με ένα μεγάλο πανηγύρι. Εκεί, ο 31χρονος Μανούσος μαχαίρωσε τον 38χρονο δασοφύλακα Γιάννη. Αυτό ήταν η αρχή για να ξεκινήσει μία τρομακτική ιστορία εκδίκησης που έχει προκαλέσει αιματοκύλισμα.

Αιματηρή βεντέτα

Μία βεντέτα που μετατράπηκε σε πόλεμο, δύο οικογένειες που πήραν τα όπλα για να λύσουν διαφορές χρόνων και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης σκορπώντας τον όλεθρο.

Όλα φέρεται να έχουν γίνει για περιουσιακές διαφορές σε ορεινές εκτάσεις του Ψηλορείτη και διαφωνίες για τα βοσκοτόπια της περιοχής.

«Είχαν πάντα προηγούμενα μεταξύ τους. Διεκδικούσαν κάτι ορεινά, κάτι κτηνοτροφικά χωράφια. Υπήρχαν κτηματικές διαφορές και είχαν επανειλημμένα διαπληκτιστεί, αλλά τώρα έφτασε στο αποκορύφωμα όλη η ιστορία», αναφέρει συγγενής της μίας οικογένειας.

Οι δύο οικογένειες κατοικούσαν σε διαφορετικά σημεία του χωριού, μακριά η μία από την άλλη.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε σε υπό κατασκευή οικία μέλους της μίας οικογένειας, επειδή αποφάσισε να χτίσει σε χώρο κοντινό σε σπίτια διαμονής μελών της άλλης, αποτέλεσε την αφορμή για το μακελειό που ακολούθησε.

«Η άλλη οικογένεια ζήτησε ευθύνη από τους άλλους και ξεκίνησε η βεντέτα. Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν νωρίς και ακουγότανε, υπήρξε μία ηρεμία, και πάλι ξέσπασε ένας ανελέητος πόλεμος. Κυνηγιόνταν σαν τα σκυλιά μεταξύ τους, με καλάσνικοφ, με όπλα, με οτιδήποτε βρίσκανε», λένε μάρτυρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και άλλα περιστατικά έχουν συμβεί μεταξύ των δύο οικογενειών στο παρελθόν, με ένα από αυτά στην πόλη του Ηρακλείου να καταλήγει σε αιματηρή συμπλοκή με βαρύ τραυματισμό.

Άνοιξε ο κύκλος του αίματος

Όσα συνέβησαν στα Βορίζια ξυπνούν μνήμες από το μεγάλο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, 70 χρόνια πριν, με μέλη των εμπλεκόμενων οικογενειών να είναι κοινά με τότε.

Στις 27 Αυγούστου του 1955, μέσα σε διάστημα δύο ωρών, στο ίδιο χωριό έχασαν την ζωή τους 6 κάτοικοι και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι 14.

Στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου

Το μοιραίο βράδυ όλοι οι χωριανοί ήταν στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Πρώτο θύμα ένας 38χρονος κτηνοτρόφος και δασοφύλακας που δολοφονείται από συγχωριανό του, καφετζή και χασάπη, 31 ετών.

Τότε ξεκίνησε η βεντέτα

18χρονος, συγγενικό πρόσωπο του δράστη, πέφτει νεκρός έξω από το σπίτι του από τρεις άνδρες που έριχναν στο ψαχνό. Ακολουθεί μία ακόμη δολοφονία, σε δρόμο του χωριού, από σφαίρες πολυβόλου όπλου.

Οι τρεις αυτοί φόνοι λειτούργησαν όπως οι προσεισμοί.

Συγγενής του τρίτου νεκρού πήρε μία χειροβομβίδα, πήγε στην οικία του δασοφύλακα και την έριξε με στόχο το εσωτερικό του σπιτιού. Η χειροβομβίδα έσκασε στην αυλή, όπου υπήρχε συγκεντρωμένος κόσμος. Απολογισμός, τρεις νεκροί και 14 τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων έμειναν ανάπηροι.