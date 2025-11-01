Αίμα και τρόμος στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) σημειώθηκε ένοπλη επίθεση με δύο νεκρούς και τραυματαίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα εισέβαλε στο χωριό και «γάζωσε» σπίτια και αυτοκίνητα, ως αντίποινα για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υπό κατασκευή οικία.

Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει σημάνει συναγερμός, καθώς πρόκειται για το πιο σοβαρό περιστατικό των τελευταίων ετών στην Κρήτη. Η Αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.

Ήδη, στο νησί έχει μεταβεί κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα και ΕΚΑΜ, με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στα Βορίζια Ηρακλείου, μεταξύ δύο οικογενειών, με δύο νεκρούς και τραυματίες μέχρι στιγμής.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

Ταυτόχρονα, μία ομάδα της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Έξι διακομιδές έχουν κάνει οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ από το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη προς τα νοσοκομεία ΠΝΗ και «Βενιζέλειο» Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΝΗ).

προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΝΗ). 2 άνδρες τραυματίες , κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΝΗ).

, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΝΗ). 1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΝΗ) και 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Πολυετής βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αιματοκύλισμα συνδέεται με πολυετή βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν μετά την έκρηξη βόμβας σε σπίτι στο Ηράκλειο το βράδυ της Παρασκευής. Μέλη της οικογένειας, στην οποία ανήκει το σπίτι, φέρεται να πήραν τα όπλα και να επιτέθηκαν σε συγγενείς της αντίπαλης πλευράς.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει πλήρως το χωριό, ενώ γίνεται έκκληση να μεταφέρονται οι τραυματίες σε διαφορετικά νοσοκομεία, ώστε να αποφευχθεί η συνάντηση των δύο οικογενειών. Ήδη κάποιοι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο ΠΑΓΝΗ και στο Βενιζέλειο, υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη και οι αρχές φοβούνται κλιμάκωση των επεισοδίων μέσα στις επόμενες ώρες.

«Για 10 πόντους από μια σφαίρα γλίτωσα τον θάνατο» – Οι μαρτυρίες που σοκάρουν

Μιλώντας στο Κρήτη TV, ένας άνδρας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.

«Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε ο μάρτυρας, περιγράφοντας πως το αυτοκίνητό του δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, προτού προλάβει την τελευταία στιγμή να διαφύγει σώος.

«Ειδοποίησα την αστυνομία και μου είπε να γυρίσω σπίτι μου. Τα όπλα πρέπει να ήταν καλάσνικοφ και πολλά πιστόλια. Είδα και τον νεκρό και όπως κατάλαβα ήταν στημένη η δουλειά. Κυριολεκτικά έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά. Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και για 10 πόντους από μια σφαίρα γλίτωσα τον θάνατο. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο ενώ το αυτοκίνητο έπαθε τεράστιες ζημιές» πρόσθεσε.