«Σήμερα διεκομίσθη νεκρός ένας 31χρονος άνδρας ως θύμα συμπλοκής που συνέβη σε ένα χωριό του νομού Ηρακλείου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε επίσης μια κοπέλα 26 ετών με ελαφρύ τραύμα στο πόδι – και αυτό παράπλευρο θύμα της συμπλοκής», αναφέρουν πηγές του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στα «ΝΕΑ» μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης.

«Μια νεκρή 58 ετών βρίσκεται στο Κέντρο Υγείας Σμυρών», γνωστοποίησαν ενώ συμπλήρωσαν: «Μιλάμε για δύο καταγεγραμμένους νεκρούς, είναι 58χρονοι. (…) Υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, υποθέτω και στο ΠΑΓΝΗ για πρόληψη οποιουδήποτε περιστατικού».

«Η συμπλοκή ήταν μεταξύ δύο οικογενειών. Οι τραυματίες από τη μία οικογένεια είναι εδώ, ενώ από την άλλη (σ.σ. οικογένεια) βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο».