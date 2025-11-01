Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, τρεις νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, ανάμεσα σε δύο οικογένειες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Oι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες γάζωσαν σπίτια και αυτοκίνητα ως αντίποινα μετά την τοποθέτηση βόμβας σε οικία. Αξίζει να σημειωθεί από την έκρηξη προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Κατά τις πρώτες αναφορές νεκροί είναι μια 50χρονη γυναίκα, ένας νεαρός άνδρα και ένα ακόμη άτομο. Περισσότεροι από 15 άνθρωποι είναι οι τραυματίες εκ των οποίων κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση. Οι κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν με ό,τι μέσο έχουν – ακόμα και με αγροτικά – τους τραυματίες στα νοσοκομεία στο Ηράκλειο, αλλά και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών, Αγίας Βαρβάρας, ενώ το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων και έχει στείλει έξι ασθενοφόρα για τη διακομιδή των θυμάτων.

Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, για να αποφευχθεί η κλιμάκωση του αιματοκυλίσματος. Πληροφορίες του creta24, κάνουν λόγο για διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών με το κλίμα παραμένει τεταμένο.

Η έκρηξη από τοποθέτηση αυτοσχέδιου μηχανισμού

Ολα ξεκίνησαν όταν το βράδυ της Παρασκευής (31/10) αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε υπό κατασκευή σπίτι στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.