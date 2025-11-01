Ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου στη περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος της έκρηξης προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, ωστόσο δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές σε υπό κατασκευή κατοικία, όπου είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και πυροτεχνουργοί για να ελέγξουν την περιοχή και να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος.

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε αυτοψία από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, τα οποία εξετάζουν τα ευρήματα για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της έκρηξης.