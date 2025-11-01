Αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Μασταμπά Ηρακλείου, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Χαλέπας, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως τα θύματα ήταν άτομα με κινητικά προβλήματα, γεγονός που πιθανότατα τους εμπόδισε να διαφύγουν εγκαίρως από τον φλεγόμενο χώρο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Οι άνδρες της υπηρεσίας έδωσαν μάχη για να ανοίξουν την πόρτα του διαμερίσματος και να προσεγγίσουν το σημείο, ωστόσο κατάφεραν να εισέλθουν.

Μέσα στο σαλόνι βρέθηκαν απανθρακωμένα τα δύο άτομα – μια ηλικιωμένη περίπου 85 ετών και ένας άνδρας που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν κατάκοιτος μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το γεγονός ότι ο ένας από τους νεκρούς βρέθηκε με σακούλα στο κεφάλι, προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις αρχές, με αποτέλεσμα να θεωρείται ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

«Βούτηξε στο κενό»

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά ενός τρίτου ατόμου, περίπου 60 ετών, γιου της ηλικιωμένης γυναίκας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα από τους πυροσβέστες, ωστόσο στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα γειτονικού κτιρίου και, παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών και των περιοίκων, βούτηξε στο κενό. Το σώμα του προσγειώθηκε πάνω σε λαμαρίνες και διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εντοπίστηκαν δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα σημεία όπου βρέθηκαν τα πτώματα. Κατά την αυτοψία, οι αρχές περισυνέλεξαν αντικείμενα εντός και περιμετρικά του σπιτιού που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση, μεταξύ των οποίων ένα μαχαίρι και ένα σακουλάκι με ίχνη αίματος.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ήταν εκτεταμένη, με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα, ενώ στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, καθώς οι κάτοικοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς όλα τα ενδεχόμενα — ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας — παραμένουν ανοιχτά.