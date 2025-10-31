Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την περιοχή του Μασταμπά και το Ηράκλειο καθώς μία ηλικιωμένη και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Χαλέπας, παράλληλη της Ιερολοχιτών, στον Μασταμπά.

Σε σοβαρή κατάσταση

Ο άλλος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, σύμφωνα με τις Αρχές, πήδηξε από την ταράτσα και έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αφού κατέπεσε σε ακάλυπτο χώρο.

Οπως ανέφερε το Cretalive, διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ και η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή.

Για την περίπτωση του είχαν κινητοποιηθεί αστυνομικοί καθώς το συμβάν ως προς το δικό του πρόσωπο δόθηκε ως απόπειρα αυτοκτονίας.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή αν πήδηξε από την ταράτσα με πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του, ενώ φέρεται να ερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής η αιτία της πυρκαγιάς και αν πρόκειται για εμπρησμό ή κάτι άλλο.

Μία εκδοχή που εξετάζεται από τις Αρχές είναι να προκάλεσε εκείνος τη φονική φωτιά και εν συνεχεία να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Τα ευρήματα στον τόπο της διπλής τραγωδίας είναι ανατριχιαστικά.

Σύμφωνα με το Cretalive η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο.

Σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι κείτονταν νεκρός ένας άνδρας, περίπου 55 ετών-οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ο γιος που είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα- και φέρεται να έφερε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι.

Ένα εύρημα που δίνει άλλη τροπή στην ήδη τραγική υπόθεση.

Στον τόπο της ανείπωτης τραγωδίας έσπευσε και ιατροδικαστής καθώς και αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, που έκαναν αυτοψία στον χώρο και αξιολογούν τα ευρήματα της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης.

Συγκλονισμένοι είναι γείτονες, φίλοι και συγγενείς της οικογένειας, που δεν μπορούν να πιστέψουν πως η υπερήλικη γυναίκα κι ο γιός της βρήκαν τόσο φρικτό θάνατο.

Τραγικό πρόσωπο είναι όμως και η κόρη της οικογένειας που ξαφνικά βρέθηκε να θρηνεί για τη μητέρα και τον αδερφό της, αλλά και να αγωνιά για τη ζωή του τραυματία αδερφού της.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρισκόντουσαν στο σημείο του συμβάντος περιέγραψαν πως καταφθάνοντας στο σημείο αστυνομικοί, είδαν τον άνδρα στην ταράτσα και προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να πηδήξει, αλλά αυτός τελικά “βούτηξε” στο κενό.