Οι έξι προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν στην αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα της Παρασκευής στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο μετατράπηκαν σε συλλήψεις, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία. Οι δράστες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και είναι γνωστοί στις αρχές, καθώς είχαν προσαχθεί και στο παρελθόν σε πορείες και επεισόδια.

Παράλληλα, τέσσερα ακόμη άτομα έχουν οδηγηθεί στην Ασφάλεια και εξετάζονται για το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στην ίδια επίθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εμπλοκής τους στο περιστατικό.

Στην κατάληψη βρέθηκαν καδρόνια, σφυριά και μάσκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 05:30 στο πλαίσιο ερευνών για την επίθεση που δέχτηκε ο Μάκης Βορίδης το προηγούμενο Σάββατο σε εστιατόριο της πόλης, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν τον χώρο γύρω από το κτίριο.