Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο, λίγες ημέρες μετά την επίθεση εναντίον του Μάκη Βορίδη σε εστιατόριο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το κτίριο, το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Όπως μεταδίδει το Creta Live News, σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική επιχείρηση έγινε στις 05:30 τα ξημερώματα, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, εντός του κτιρίου εντοπίστηκαν κάποια άτομα που φέρεται να κοιμόντουσαν μέσα, τα οποία και προσήχθησαν. Πρόκειται για τρεις άνδρες και δύο γυναίκες.

Εντός και εκτός του κτιρίου που ανήκει στο πανεπιστήμιο Κρήτης και το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ισχυρή είναι η παρουσία αστυνομικών και στους γύρω δρόμους.