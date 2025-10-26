Απρόσμενη τροπή πήρε η βραδινή έξοδος του Μάκη Βορίδη και της οικογένειάς του στην Κρήτη. Την ώρα που ο πρώην υπουργός δειπνούσε σε εστιατόριο στο Ηράκλειο, κουκουλοφόροι εμφανίστηκαν έξω από το μαγαζί, εκτοξεύοντας αυγά και φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι και συγκεκριμένα στην οδό Ζώτου.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του «Νέα Κρήτη», οι θαμώνες του εστιατορίου προσπαθούσαν να σταματήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ κάποιοι άλλοι επιτέθηκαν λεκτικά στον Μάκη Βορίδη, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες».

Κατά το δημοσίευμα ο Μάκης Βορίδης, η οικογένειά του και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο -αρχικά στο υπόγειό του- έως ότου εμφανιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν από το σημείο και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια. «Οι κουκουλοφόροι άρχισαν να πετούν καρέκλες, τραπέζια και αυγά, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες, οι οποίοι έσπευσαν να καλυφθούν».

Η «Νέα Κρήτη» αναφέρει πως ένα μικρό παιδί άλλης παρέας στο εστιατόριο φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Από την πλευρά της η ΕΡΤ κάνει λόγο για 25 άτομα με κουκούλες που μαζεύτηκαν έξω από το μαγαζί και άρχισαν να του πετούν αυγά, να βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του κ. Βορίδη.

Κατά τις ίδιες πληροορίες, οι ταραξίες προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές στο εστιατόριο.