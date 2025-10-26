Ανάρτηση για την επίθεση που δέχτηκε χθες το βράδυ σε εστιατόριο όπου δειπνούσε στο Ηράκλειο της Κρήτης με την οικογένειά του έκανε ο Μάκης Βορίδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μάκη Βορίδη

Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.

Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, «δεκάδες αβγά, πέτρες, ξύλα, μπουκάλια με νερό και τραπέζια εκσφενδονίστηκαν κατά της παρέας του κ. Βορίδη, μετά από ξαφνική εισβολή περισσότερων από 60 ατόμων του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, που επικαλείται το τοπικό μέσο, κατά το χθεσινοβραδινό σοβαρό επεισόδιο έγιναν τέσσερις προσαγωγές από την Αστυνομία, οι οποίες όμως ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψει εμπλοκή και οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, τραυματίστηκε ελαφρά ο άνδρας φύλαξης του πρώην υπουργού, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Ο κ. Βορίδης και μέλη της οικογένειας του, φέρεται να φυγαδεύτηκαν αρχικά σε διπλανό κατάστημα, μέχρι να επιτευχθεί με την επέμβαση της αστυνομίας, η ασφαλής αποχώρηση του από την περιοχή.

Παύλος Μαρινάκης για επίθεση σε βάρος Μάκη Βορίδη: «Δεν μας φοβίζουν, μας κάνουν πιο δυνατούς»

Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού» τόνισε ο κυβερνητικός εκπροσωπος Παυλος Μαρινάκης με αφορμή το επεισόδιο σε βάρος του Μάκη Βορίδη χθες στο Ηράκλειο.

«Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. ‘Αγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε:

«Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».