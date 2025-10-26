Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/10) στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν δύο γυναίκες διαπληκτίστηκαν για την άγρα πελατών, που αφορά τη μεταφορά τουριστών με λεωφορεία.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν μπροστά στον επιβατικό σταθμό και φέρεται να τσακώθηκαν για επιβάτες κρουαζιερόπλοιου. Λίγο πιο πέρα βρισκόταν ο σύζυγος της μίας, ο οποίος παρενέβη και επιτέθηκε στην 56χρονη επαγγελματία οδηγό λεωφορείου, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Την υπόθεση διερευνά η Λιμενική Αστυνομία Ηρακλείου, ενώ ο δράστης του ξυλοδαρμού παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται.