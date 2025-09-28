Σε κατάσταση σοκ δηλώνει πως βρίσκεται ο 40χρονος, που κατήγγειλε αστυνομικό στην Ξάνθη για παράνομη κατακράτηση και σωματική βλάβη, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκαν και φωτογραφίες που φέρεται να αποτυπώνουν τις σωματικές βλάβες που υπέστη από τον αστυνομικό.

Ο 40χρονος που ζει μόνιμα στη Γερμανία και επισκέφθηκε την Ξάνθη για να δει συγγενείς του, είναι βαρήκοος, έχει σκλήρυνση κατά πλάκας και κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αστυνομικού καταγγέλλοντας πως έπεσε θύμα απαγωγής και ξυλοδαρμού. «Έχω πάθει σοκ. Δεν θα περνούσε ποτέ από το μυαλό μου, ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο» ήταν τα πρώτα λόγια του 40χρονου μετά το συμβάν, σύμφωνα με δηλώσεις που προβλήθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA. «Είμαι βαθιά στενοχωρημένος και προσπαθώ να συνέλθω» πρόσθεσε ο ίδιος.

Στον MEGA φιλοξενήθηκε και ο δικηγόρος του, που δήλωσε πως ο αστυνομικός πέρασε τον άνδρα για παράνομο μετανάστη, τον υπέβαλε σε σωματικό έλεγχο, του άσκησε σωματική βία, του πέρασε χειροπέδες, τον έβαλε μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του και τον εγκατέλειψε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο. Από την άλλη πλευρά προβάλλεται ο ισχυρισμός, πως οι καταγγελίες δεν ευσταθούν και πως ο αστυνομικός προέβη σε κανονικό έλεγχο.

Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η υπόθεση έχει λάβει το δρόμο της Δικαιοσύνης και έχει ξεκινήσει ΕΔΕ.