Χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, η αστυνομία της Ξάνθης προχώρησε στη σύλληψη ενός αστυνομικού για παράβαση καθήκοντος, παράνομη κατακράτηση και πρόκληση σωματικής βλάβης. Σύμφωνα με το xanthinews, ο αστυνομικός, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας, φέρεται να προσέγγισε έναν 40χρονο Ελληνογερμανό στην περιοχή του Σουνίου, να του πέρασε χειροπέδες και να τον ξυλοκόπησε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία πολίτη, που ανέφερε περιστατικά τα οποία φέρεται να συνέβησαν χθες το πρωί (27/09). Η έρευνα της Αστυνομίας έδειξε ότι ο αστυνομικός ήταν πράγματι εμπλεκόμενος.

Το θύμα, που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και έχει δυσκολίες στην επικοινωνία, είχε επιστρέψει προσωρινά στην Ξάνθη για να δει τους γονείς του.

Εκτός από την ποινική υπόθεση, έχει ξεκινήσει και η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του. Ο αστυνομικός οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει σε ανακοίνωση της «η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».