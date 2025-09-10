Σοβαρό περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στις Συκιές, στην δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 13χρονο αγόρι. Το συμβάν εκτυλίχθηκε έξω από τον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, όταν ο ανήλικος βρισκόταν στο σημείο μαζί με δύο φίλους του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα γκρουπ έξι με επτά ατόμων προσέγγισε τον 13χρονο και, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, προχώρησε σε βάναυση επίθεση, χτυπώντας τον με ξύλα και γροθιές. Οι νεαροί δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την συμπλοκή, αφήνοντας πίσω τους το ανήλικο θύμα τραυματισμένο.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών και συλλήψεις

Ο 13χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του. Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 18χρονου, που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων δραστών της βίαιης συμπλοκής.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής και επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας ανηλίκων σε δημόσιους χώρους. Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση και καλούν όποιον γνωρίζει σχετικά με το συμβάν να επικοινωνήσει με τις αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης.