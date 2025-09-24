Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Οβρυά της Πάτρας με «πρωταγωνιστή» ένα αστυνομικό που πλέον αναζητείται από τους συναδέλφους του.

Ο αστυνομικός χτύπησε τον 45χρονο αδερφό του με τον τελευταίο να κάνει καταγγελία στο τμήμα.

Τι συνέβη

Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στην Οβρυά της Πάτρας με τον αστυνομικό να απειλεί τον αδερφό του. Όταν όμως στη συνέχεια συναντήθηκαν, η κατάσταση «ξέφυγε».

Ο αστυνομικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο όχημα του αδερφού του. Στη συνέχεια τον χτύπησε, τον έριξε κάτω και τον χτύπησε με έναν σιδερολοστό.

Ο αδερφός του έκανε καταγγελία στο τμήμα με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν.

Ο νταής αστυνομικός δεν εμφανίστηκε στο τμήμα την επόμενη της επίθεσης δηλώνοντας ασθένεια, με τον εισαγγελέα να έχει σχηματίζει δικογραφία για το περιστατικό.

Ο αστυνομικός παραμένει άφαντος.