Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη, ότι εκδορές φέρει και το 4χρονο αγοράκι της 40χρονης, που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της στο σπίτι τους στο Κορωπί, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο, είτε να το χτύπησε κάποιος, είτε να προσπάθησε στον πανικό του να σώσει τη μητέρα του.

Η 40χρονη μητέρα που δέχθηκε άγρια επίθεση με μπουνιές και κλωτσιές, αποσωληνώθηκε, ωστόσο η κατάστασή της παραμένει σοβαρή. Το μόλις 4 ετών αγοράκι της, αυτόπτης μάρτυρας της φρίκης, νοσηλεύεται στο Παίδων. Παραμένει σε κατάσταση σοκ και φέρει εκδορές, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μπήκε στη μέση, για να προστατέψει τη μητέρα του. Στην κούνια ήταν το 8 μηνών αδελφάκι του.

Παρακολουθείται από παιδοψυχίατρο ο 4χρονος

Τα λόγια που ψέλλισε στους αστυνομικούς, όταν βρήκαν το παιδί στην αυλή του σπιτιού στο Κορωπί, συγκλονίζουν. «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά στο κεφάλι» είπε. Πηγές του νοσοκομείου Παίδων ανέφεραν για το παιδί: «Το 4 ετών αγοράκι είναι πολύ τρομαγμένο. Παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο. Φέρει εκδορές πίσω από το αυτί. Δεν έχει κάποια παραμέληση περιβαλλοντική. Ο παππούς, ο πατέρας της 40χρονης, παραμένει με τα παιδιά τις βραδινές ώρες. Το πρωί και το μεσημέρι έρχεται και η διευθύντρια του παιδικού σταθμού των παιδιών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί κατέθεσε για τρεις ώρες και είπε πως χτύπησε, όταν ο μπαμπάς του το έσπρωξε, μόλις εκείνο πήγε να προστατέψει τη μητέρα του.

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών συνεχίζει να αρνείται τα πάντα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας, αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού και θα απολογηθεί ενώπιον ανακριτή την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Φίλη της 40χρονης είπε μιλώντας στο MEGA: «Αυτός ο άνθρωπος ζήλευε πάρα πολύ. Η… είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι, είναι μία κούκλα, απλά εκείνος ένιωθε ανασφάλειες, την έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνα να δει που είναι, που πάει, με ποιον μιλάει. Δεν μπορούσε να βγει έξω, να πάει πουθενά». Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 40χρονη γυναίκα βίωνε καθημερινά το φόβο, εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον 50χρονο σύντροφό της. Καθώς στην περιοχή δεν έμενε κάποιος φίλος ή συγγενής, πολλοί από τους γείτονες κάνουν λόγο για μία γυναίκα, που επεδίωκε φιλικές σχέσεις με τους γείτονες, ψάχνοντας πιθανόν ένα άτομο εμπιστοσύνης.

«Ιδιόρρυθμος, κάποια στοιχεία περίεργης συμπεριφοράς ειδικά ως προς τα παιδιά. Εκνευριζόταν πάρα πολύ με τα παιδιά, όταν αυτά έκαναν φασαρία και με την ίδια, όταν κάποια πράγματα δεν γίνονταν, όπως εκείνος ήθελε», αναφέρει άνθρωπος από το συγγενικό περιβάλλον της 40χρονης.