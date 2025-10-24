Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια την 40χρονη σύντροφό του στο Κορωπί, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού νοσηλεύεται η 40χρονη γυναίκα, μετά την άγρια κακοποίηση που υπέστη από τον σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους, το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου.

Το χρονικό – Το παιδί τους μάρτυρας της φρίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι καυγάδισε έντονα και ο άνδρας επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στη γυναίκα του, χτυπώντας την επανειλημμένα στο κεφάλι. Η 40χρονη έπεσε αιμόφυρτη και αναίσθητη στο πάτωμα, μπροστά στα δύο μικρά παιδιά τους – με το 4χρονο να είναι μάρτυρας της φρίκης.

Αμέσως μετά, ο δράστης κάλεσε την Αστυνομία, προσπαθώντας να παρουσιάσει μια ψεύτικη εκδοχή. Δήλωσε ότι «έγινε ληστεία» και ότι «βρήκε τη γυναίκα του χτυπημένη στο πάτωμα» όταν επέστρεψε από ταξίδι.

Όμως οι αστυνομικοί του Τμήματος Κορωπίου διαπίστωσαν γρήγορα τις αντιφάσεις. Το παιδί, σε κατάσταση σοκ, είπε στους αστυνομικούς: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά στο κεφάλι με μπουνιές».

Η μαρτυρία του 4χρονου, σε συνδυασμό με τα τραύματα της γυναίκας, αποκάλυψε την αλήθεια και ο 50χρονος συνελήφθη επιτόπου.

Η κατάσταση της γυναίκας Η 40χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. «Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, προσθέτοντας πως «φαίνεται όμως ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της». Ατελείωτο μαρτύριο για χρόνια Όπως καταγγέλλουν φίλες της, η γυναίκα ζούσε σε καθεστώς φόβου και βίας, δεχόμενη συχνά ξυλοδαρμούς και απειλές. «Την είχε ξαναχτυπήσει και το 2023. Είχα δει τις πληγές, αλλά εκείνη τον κάλυπτε πάντα», λέει φίλη της. Το περιστατικό εκείνης της χρονιάς είχε καταγγελθεί στο ΑΤ Κορωπίου, με τους αστυνομικούς να τη βρίσκουν χτυπημένη στο σπίτι. Ωστόσο, η υπόθεση τότε δεν προχώρησε, καθώς η γυναίκα δεν επιθυμούσε να καταθέσει μήνυση. Ζήλια και έλεγχος Άνθρωποι από το περιβάλλον του ζευγαριού μιλούν για έναν άνδρα βίαιο και υπερβολικά ζηλιάρη. «Την έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο να δει πού είναι και με ποιον μιλάει. Δεν την άφηνε να πάει ούτε για έναν καφέ», λένε φίλες της. Τα παιδιά Τα δύο παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων, όπου παραμένουν υπό την εποπτεία των αρχών, έως ότου αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα τους.