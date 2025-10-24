Σοκ προκαλεί η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί, όπου μια 40χρονη γυναίκα φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της, μπροστά στα δύο τους ανήλικα παιδιά, ηλικίας 4 ετών και μόλις 3,5 μηνών. Τα παιδιά ήταν αυτόπτες μάρτυρες της βίας, με τον μεγαλύτερο να περιγράφει στους αστυνομικούς ότι «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Ο 50χρονος φέρεται να χτύπησε την 40χρονη με μπουνιές στο κεφάλι, ενώ ο ίδιος είχε συλληφθεί το 2023 για παρόμοιο περιστατικό και πλέον βρίσκεται υπό κράτηση.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι την Αστυνομία ειδοποίησε ο ίδιος ο 50χρονος, ο οποίος είπε πως επέστρεψε στο σπίτι και την βρήκε σε αυτή την κατάσταση.

Η 40χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για το περιστατικό.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εστιάζοντας παράλληλα και στην προστασία των παιδιών του ζευγαριού.