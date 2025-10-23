Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση μία 40χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στο Κορωπί.

Την Αστυνομία ειδοποίησε ο σύζυγός της, 50 χρονών, ο οποίος είπε πως επέστρεψε στο σπίτι και την βρήκε έτσι.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, τη 40χρονη γυναίκα που έχει καταγωγή από τη Λιθουανία, φέρεται να ξυλοκόπησε ο ίδιος και μάλιστα μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφθασαν επί τόπου βρήλαν τη γυναίκα σε πολύ άσχημη κατάσταση και εσπευσμένα τη μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου διασωληνώθηκε.

Ο σύζυγός της που είναι ελληνικής καταγωγής συνελήφθη από την Αστυνομία και σύμφωνε με πληροφορίες, είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.