Τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό, κλείνουν μετά το μακελειό στην Κρήτη.

Ο Δήμος Φαιστού με ανακοίνωση του ενημερώνει ότι την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

