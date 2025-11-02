Φίλη της 56χρονης αδικοχαμένης γυναίκας που δεν είχε καμία εμπλοκή στο σκηνικό πολέμου στα Βορίζια, αλλά βρέθηκε στο λάθος σημείο την λάθος ώρα μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» κι ανέφερε: «Η γυναίκα βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Ένας γελαστός και αφοσιωμένος άνθρωπος παρά τις δυσκολίες που διαχειρίστηκε στη διάρκεια της ζωής της. Πριν ελάχιστα χρόνια έχασε τον άντρα της σε ηλικία 56-57 χρονών».

«Ήταν μία γυναίκα η οποία ήταν τόσο δοτική, τόσο κοντά στον άρρωστο που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έτυχε σε αυτή τη γυναίκα αυτό το τέλος. Ζήτησε άδεια 2-3 ημερών μέσα στο σαββατοκύριακο για να πάει στο χωριό της. Η καταγωγή της ήταν εκεί και πήγε για να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της» πρόσθεσε.

«Έτυχε λοιπόν μπροστά σε αυτό το απίστευτο φονικό, βρέθηκε στη μέση αυτής της πολεμικής κατάστασης. Θα εξετασθεί και από την νεκροψία εάν δέχθηκε πυροβολισμό η ίδια σε σημείο που δεν ήταν εμφανές. Από πλευράς ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρα είναι αδιανόητο ότι η (56χρονη) θα είχε οποιαδήποτε σχέση με όλο αυτό, σε μια περιοχή που δεν ζούσε καν τα τελευταία 35-40 χρόνια» κατέληξε η φίλη της 56χρονης.