Στις δύο το μεσημέρι, σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια, η κηδεία του 39 χρόνου άνδρα που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, το περασμένο Σάββατο (1-11-2025).

Στην περιοχή ήδη βρίσκονται και θα παραμείνουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει από την Αθήνα.

Τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό, όπως αποφασίστηκε, θα μείνουν κλειστά σήμερα και αύριο, Τρίτη, ενώ στην περιοχή με εντολή της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται να φτάσει ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και κυρίως τους μαθητές.

Στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Η κηδεία της 56χρονης που έπεσε νεκρή κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, θα γίνει αύριο στις 14:00 στον Αλικιανό Χανίων, μεταδίδει το in.gr. Η σορός της θα μεταφερθεί στην περιοχή δύο ώρες νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης.

«Βρήκα την αδερφή μου κάτω»

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», σχολίασε στο MEGA ο Κώστας Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς.

«Όταν βρέθηκα εκεί, όταν άκουσα τους έντονους πυροβολισμούς ήμουν στο σπίτι με τη μάνα μου και έτρεξα εκεί. Στα 20 μέτρα από εμένα έγινε η ιστορία. Πήρα την αδερφή μου που την βρήκα κάτω και προσπάθησα να τη βγάλω από τα πυρά που έπεφταν».

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή μου κάτω και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να πάρω την αδερφή μου. Δεν κοίταζα πουθενά. Και να με σκοτώσετε δεν θα σας πω ποιος ήταν εκεί, γιατί δεν μπορώ, γιατί κοίταζα την αδερφή μου», είπε.

Όπως είπε ο ίδιος, ήδη από το πρωί του Σαββάτου καλούσε την αστυνομία εξαιτίας της τεταμένης κατάστασης, ωστόσο κανένας δεν σήκωσε το τηλέφωνο.

«Δεν μπορεί κανένας από αυτούς που έφυγε να γυρίσει πίσω και είναι κρίμα. Δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Το θέμα είναι να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία και να σταματήσει το κακό εδώ», είπε.

«Φρούριο» το χωριό

Οι Αρχές έχουν ακροβολιστεί σε όλες τις μεριές του χωριού, έχουν αποκλείσει τις εισόδους του χωριού, ακινητοποιούν όλα τα αυτοκίνητα και κάνουν σωματικούς ελέγχους στους οδηγούς. Παράλληλα ψάχνουν και τα αυτοκίνητα καθώς ενδέχεται να υπάρξουν όπλα ή άλλο πολεμικό υλικό.

Η σορός του 39χρονου έφτασε στο σπίτι του περίπου στις 20:00 με συνοδεία συγγενικών προσώπων. Οι Αρχές έψαξαν εξονυχιστικά όλα τα αυτοκίνητα, τα οποία ήταν πάνω από 100.

Χθες μεταξύ άλλων, έγιναν και έφοδοι σε σπίτια εμπλεκόμενων προσώπων των δύο οικογενειών. Κατέσχεσαν ένα πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, βρέθηκε ένα δίκαννο, δύο καραμπίνες από τις οποίες η μία ήταν χωρίς σειριακό αριθμό, πλήθος φυσιγγίων και μαχαιριά.

Τα σχολεία σήμερα και αύριο είναι κλειστά.

Αναζητούνται τρία άτομα

Οι δύο συλληφθέντες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Και οι δύο είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της από τα πυρά, ενώ βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.