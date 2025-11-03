Δύσκολες μέρες για τα Βορίζια, με δύο οικογένειες να θρηνούν τα θύματά τους και το πανελλήνιο παγωμένο να προσπαθεί να καταλάβει πώς και κυρίως γιατί έγινε το μακελειό. Η κηδεία του 39χρονου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί του Σαββάτου, θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα. Η σορός της 56χρονης γυναίκας που επίσης έχασε τη ζωή της, έχει ήδη μεταφερθεί στα Χανιά, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνει η κηδεία της, μεταδίδει το in.

«Φρούριο» το χωριό

Στο μεταξύ υπό αστυνομικό κλοιό παραμένει το χωριό. Οι αστυνομικοί ψάχνουν εμπλεκόμενους μάρτυρες και όπλα, ενώ στα Βορίζια βρίσκεται και επίλεκτη ομάδα του ελληνικού FBI.

Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει σήμερα στις 14:00 και οι Αρχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό.

Οπως μεταδίδει το Mega, οι Αρχές έχουν ακροβολιστεί σε όλες τις μεριές του χωριού, έχουν αποκλείσει τις εισόδους του χωριού, ακινητοποιούν όλα τα αυτοκίνητα και κάνουν σωματικούς ελέγχους στους οδηγούς. Παράλληλα ψάχνουν και τα αυτοκίνητα καθώς ενδέχεται να υπάρξουν όπλα ή άλλο πολεμικό υλικό.

Η σορός του 39χρονου έφτασε στο σπίτι του χθες περίπου στις 20:00 με συνοδεία συγγενικών προσώπων. Οι Αρχές έψαξαν εξονυχιστικά όλα τα αυτοκίνητα, τα οποία ήταν πάνω από 100.

Την Κυριακή μεταξύ άλλων, έγιναν και έφοδοι σε σπίτια εμπλεκόμενων προσώπων των δύο οικογενειών. Κατέσχεσαν ένα πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, βρέθηκε ένα δίκαννο, δύο καραμπίνες από τις οποίες η μία ήταν χωρίς σειριακό αριθμό, πλήθος φυσιγγίων και μαχαιριά.

Τα σχολεία σήμερα και αύριο είναι κλειστά.

Τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμούς από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος στα Βορίζια

Τουλάχιστον τέσσερις βολές, από όπλα δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, δέχθηκε ο 39χρονος άνδρας που βρήκε τραγικό θάνατο στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε προέκυψε ότι έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ, η ιατροδικαστική εξέταση στην 56χρονη γυναίκα, που επίσης έχασε τη ζωή της στη διάρκεια του μακελειού, έδειξε ότι ο θάνατος της οφείλεται σε διαμπερές τραύμα βολίδας με πύλη εισόδου από τον αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Εν τω μεταξύ, εστάλη την Κυριακή στον εισαγγελέα, από την αστυνομία, η δικογραφία για το μακελειό, η οποία περιλαμβάνει, ως κατηγορούμενους για εμπλοκή στην αιματηρή συμπλοκή, πέντε άτομα. Πρόκειται για τους δύο τραυματίες, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και τρεις ακόμα από την ίδια οικογένεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία και οι πέντε αυτοί ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή πυροβολισμών, με βάση μαρτυρίες και άλλο προανακριτικό υλικό που έχουν συλλέξει οι αρμόδιοι αξιωματικοί.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες μέχρι στιγμής. Για το λόγο αυτό οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως κρυψώνες.

Με βάση τη δικογραφία που συνέταξε η αστυνομία, ασκήθηκαν ήδη από τον εισαγγελέα ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για τους δύο τραυματίες και τους τρεις αναζητούμενους, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Οι δύο τραυματίες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Η δίωξη, είναι γενική, ενώ η έρευνα θα συνεχιστεί για να διευκρινιστεί ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και η έρευνα για την έκρηξη στην υπό κατασκευή οικία, που αποτέλεσε την αφορμή για όσα τραγικά ακολούθησαν.