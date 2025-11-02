Δικογραφία με πέντε κατηγορούμενους διαβιβάστηκε από την Αστυνομία στις εισαγγελικές Αρχές για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Πρόκειται για τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και άλλα τρία άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Έρευνες και για άλλους δράστες

Επισημαίνεται ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα άγνωστα για την ώρα άτομα και οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στους δύο τραυματίες ασκήθηκαν βαριές διώξεις σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν το απόγευμα της Κυριακής στο νοσοκομείο, προκειμένου να ασκήσουν τις διώξεις και να παραχωρήσουν στους κατηγορούμενους προθεσμία απολογίας έως την Πέμπτη.

Κακουργηματικές διώξεις στους δύο τραυματίες

Σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου είχε σημειωθεί η έκρηξη δυναμίτιδας, καθώς και για έναν ακόμη κάτοικο των Βοριζίων.

Οι δύο άνδρες παραμένουν υπό φρούρηση σε ειδικό θάλαμο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση της υγείας τους παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.