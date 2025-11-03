Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης κηδεύτηκε σήμερα με βαριά οδύνη, ενώ τα Βορίζια θυμίζουν φρούριο.

Από το χωριό ως τα υψώματα του Ψηλορείτη, η ΕΛ.ΑΣ. σαρώνει την περιοχή, αναζητώντας τους εμπλεκόμενους και τα κρυμμένα όπλα.

Τρία αδέρφια φέρονται να εμπλέκονται στην αιματηρή συμπλοκή και παραμένουν ασύλληπτα, ενώ καταγγέλλεται πως εκατοντάδες όπλα παραμένουν κρυμμένα στην ευρύτερη περιοχή μια πραγματικότητα που ανάβει το «πράσινο φως» για νέο κύκλο αίματος.

Από το χωριό στα βουνά – αναζητήσεις «πόρτα πόρτα»

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες, καλύπτοντας κάθε γωνιά της περιοχής…από τα στενά σοκάκια των Βοριζίων έως τα δύσβατα μονοπάτια του Ψηλορείτη.

Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τους καταζητούμενους 19, 25 και 29 ετών, έχουν σηκώσει ακόμα και drones, σαρώνουν μιτάτα και κάθε δυσπρόσιτη τοποθεσία «από στεριά και αέρα».

Σήμερα, οι Αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε σπίτια συγγενών τους στο Ρέθυμνο, χωρίς να εντοπίσουν κανένα από τα τρία αδέλφια.

Από την επιχείρηση, ωστόσο, προέκυψε προσαγωγή ενός ιδιοκτήτη για παράνομη οπλοκατοχή ( πιστόλι και μαχαίρι κατασχέθηκαν).

Δικογραφία, ταυτοποιήσεις, αλλά όχι όλες οι απαντήσεις

Η δικογραφία έχει ήδη σχηματιστεί και περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε άτομα από τη μία οικογένεια ως εμπλεκόμενους.

Η Αστυνομία όμως συνεχίζει την προσπάθεια να ταυτοποιήσει και τους υπόλοιπους.

Και εδώ γεννιέται το μεγάλο ερώτημα: πώς είναι δυνατόν, μετά από μια τόσο βίαιη και ευρεία ανταλλαγή πυρών, να μην εμφανίζονται ούτε τραυματίες ούτε άλλοι δράστες από την πλευρά του θανόντα;

Απόλυτα έγκυρες πληροφορίες που έχουν tanea.gr αναφέρουν πως ο 39χρονος Φανούρης δεν ήταν μόνος εκείνο το μοιραίο πρωινό.

Οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τουλάχιστον ένα ακόμη πρόσωπο που βρισκόταν μαζί του.

Και τα ερωτήματα δεν σταματούν εκεί:

Ποιος ήταν εκείνος που πυροβόλησε και σκότωσε την 56χρονη γυναίκα;

Από ποιο όπλο έφυγε η σφαίρα που στέρησε τη ζωή της;

Μέχρι να φτάσουν στο χωριό οι ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

Οι δύο πλευρές πρόλαβαν να εξαφανίσουν όχι μόνο τα όπλα, αλλά και τους εμπλεκόμενους, ακόμη και τους τραυματίες τους.

Το κενό που αφήνει αυτή η καθυστέρηση είναι μεγάλο και τα Βορίζια παραμένουν υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ οι Αρχές αγωνίζονται να κλείσουν τα κενά μιας υπόθεσης που συνεχίζει να αιμορραγεί.