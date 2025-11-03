Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε τη σημασία της αποκατάστασης της τάξης στα Βορίζια, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, η λειτουργία τους αναμένεται να αποκατασταθεί την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη.

Μιλώντας στο Action24, η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στις βασικές κινήσεις που προχωρά το Υπουργείο Παιδείας μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην περιοχή. Επεσήμανε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης για την ομαλή επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες.

«Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι σε συνεννόηση μαζί με τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης. Το σχολείο είναι κλειστό για τις πρώτες τουλάχιστον μέρες της εβδομάδας. Τετάρτη ή Πέμπτη θα ξανανοίξει γιατί πρέπει πρώτα από όλα να αποκατασταθεί η τάξη και βέβαια αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα», ανέφερε η υπουργός.

Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας» για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο, καθώς πρόκειται για μαθητές «ιδιαίτερα ευαίσθητης ηλικίας». Όπως πρόσθεσε, υπάρχει ανησυχία και στους δασκάλους, ενώ το Υπουργείο βρίσκεται δίπλα στη μαθητική κοινότητα και στους εκπαιδευτικούς για να διασφαλίσει την ομαλότητα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα μετακινηθεί στο χωριό ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, συνοδευόμενος από ομάδα ψυχολόγων και δίκτυο ειδικών που θα προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά. Εάν κριθεί αναγκαίο, η ίδια η υπουργός θα μεταβεί στην περιοχή.

Η Σοφία Ζαχαράκη προανήγγειλε επίσης την επανενεργοποίηση των σχολών γονέων, που είχαν λειτουργήσει την προηγούμενη χρονιά, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών των χωριών που δοκιμάζονται. «Είναι πολύ σημαντικό σε όλη την Ελλάδα και ακόμη περισσότερο σε περιοχές που αντιμετωπίζουν τέτοιες κρίσεις να υπάρχει σε δεύτερο χρόνο μια υποστηρικτική ομάδα που μπορούν να μιλούν οι γονείς για θέματα τα οποία τους απασχολούν, πόσο περισσότερο εκεί», σημείωσε.