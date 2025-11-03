Μιλάει στην εκπομπή για όλα όσα έκανε τον τελευταίο χρόνο ώστε να θεμελιώσει μια γέφυρα συμφιλίωσης, το επεισόδιο που είχε ανεβάσει το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης στα ύψη και την έκρηξη της βόμβας που πυροδότησε την αιματηρή μάχη.

Ο ίδιος κάνει την αυτοκριτική του και παραμένει συγκλονισμένος.

Ο «μεσίτης» του σασμού ανέλαβε δράση πριν από ένα και πλέον χρόνο, για να προλάβει τα χειρότερα.

«Έτσι ξεκίνησε…»

«Ξεκίνησε μια παρεξήγηση, είχαν τσακωθεί τα παιδιά τους, για τα κτηματικά. Ένα παιδί του Φ., είχε μαχαιρώσει ένα παιδί του Κ. Αυτό δεν έγινε γνωστό ποτέ. Είχαν μαχαιρωθεί πριν ένα χρόνο περίπου. Εκεί επεμβήκαμε εμείς και ασχοληθήκαμε 3 μήνες για να τους τα βρούμε».

O «μεσίτης» συνομιλεί με τις δύο οικογένειες και ακούει τα αιτήματά τους. Η αποστολή του δεν είναι εύκολη.

«Όταν μαχαίρωσαν οι Φ. τον Κ. η απαίτηση των Κ. ήταν ‘μαχαιρώσατε το παιδί; Θέλετε να κλείσουμε; Δεν υπάρχουν αστυνομίες, δεν υπάρχουν τίποτα, εδώ στη γειτονιά μας δεν σας θέμε. Πάρτε το σπίτι, πουλήστε το, δώστε το κάπου, εδώ δεν κάνετε’. Έτσι ξεκίνησε».

Στην υπόθεση τότε προσπάθησε να εμπλακεί και η αστυνομία, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Εδειχναν να αποδίδουν οι προσπάθειες

Ο «μεσίτης» του σασμού συνεχίζει τις επαφές και κάποια στιγμή όπως λέει, οι προσπάθειές του, δείχνουν να αποδίδουν:

«Εκεί που τα βρήκαμε για να δεχτούν οι άλλοι το μαχαίρωμα και όλο αυτό είπανε: ‘πουλήστε το σπίτι, φύγετε από εδώ’.

Αυτοί δεν πήγαν πουθενά και εκεί ξεκίνησαν τα υπόλοιπα. Του είπαν του Φ. να αγοράσουν το σπίτι, του είπαν να το εγκαταλείψει, του είπαν χίλια δυο, δεν το έκανε. Εκεί χρειάστηκε ισορροπία, εκεί δεν έγινε κάτι καλά, ίσως από εμάς, ίσως έπρεπε να απαιτήσουμε να φύγουν και να τα αποτελέσματα».

«Εμείς βάλαμε ένα μπάλωμα, δεν κλείσαμε τη δουλειά»

Οι επαφές με τις δύο οικογένειες συνεχίζονται και κατά διαστήματα υπάρχει πρόοδος.

«Εμείς κλείσαμε την δουλειά: ‘μακριά και αγαπημένοι. Δεν σου μιλώ, δεν μου μιλείς, τη δουλειά σου, τη δουλειά μου’. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς βάλαμε ένα μπάλωμα, δεν κλείσαμε τη δουλειά 100%. Αυτές οι δουλειές για να κλείσουν πρέπει να γίνει μια βάφτιση, να γίνει καμιά κουμπαριά, δηλαδή βάλαμε ένα μπάλωμα να μην σκοτωθούνε τότε και σκοτωθήκανε τώρα».

Η συμφωνία για σασμό πριν την αιματηρή μάχη

Ο «μεσίτης» του σασμού λέει ότι το κλίμα στα Βορίζια, πριν από περίπου ένα χρόνο, ήταν διαφορετικό. Ο ίδιος μάλιστα είχε πειστεί πως τα είχε καταφέρει.

«Σε αυτή την περίπτωση πήγαμε εμείς από μόνοι μας, καμία οικογένεια δεν θα πει σε κάποιον φτιάξε μου αυτό. Εμείς πήγαμε πάνω από 50 φορές πέρυσι το καλοκαίρι και τους έφερα στο μαγαζί μου 50-60 ανθρώπους και κάναμε το «εβίβα». Ένα χρόνο κράτησε όλο το έργο. Μέχρι τη βόμβα είχαν κλείσει αυτές οι 2 οικογένειες. Πέρυσι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη είχε κλείσει όλο αυτό. Προχθές το βράδυ με το που μπήκε η βόμβα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο γιατί εκτεθήκαμε σε αυτό το θέμα. Κάποιος δεν μας σεβάστηκε».

Ποιος τοποθέτησε τη βόμβα που έφερε το μακελειό στα Βορίζια; Ποιος προχώρησε σε αυτή την κίνηση που ήταν βέβαιο ότι θα οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα;

«Το Σάββατο, την ημέρα που τον σκοτώσανε, εκείνη την ημέρα θα βάφτιζε τα παιδιά ο σκοτωμένος. Έσκασε η βόμβα και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Είναι άνδρας, γυναίκα, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να είναι και τρίτο άτομο που να είπε, ‘τώρα είναι η ώρα να σκοτωθούνε’. Σε αυτές τις υποθέσεις δεν υπάρχουν χρήματα, το αίμα δεν πληρώνεται με χρήματα. Εκεί δεν μπορείς να δώσεις δίκιο ούτε στη μια πλευρά ούτε στην άλλη, εκεί το χειρίστηκαν λάθος και οι 2 οικογένειες και να τα αποτελέσματα».

Ο «μεσίτης» του σασμού είναι βέβαιος πως αν την υπόθεση είχαν διαχειριστεί αποκλειστικά τα γηραιότερα μέλη των δύο οικογενειών, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική.

«Πρέπει να σεβόμαστε όταν λέμε ότι κλείνουμε με σασμό. Οι νέοι είναι το πρόβλημα. Οι πιο παλιοί όταν έδιναν τον λόγο τους και ζημιά να γινόταν δεν την ψάχνανε ποτέ σε αυτούς. Με τους νέους δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και αυτό που έγινε αυτό είναι το πιο ανησυχητικό».

H κουμπαριά

Πριν από χρόνια οι δυο οικογένειες είχαν επιχειρήσει να λύσουν τα προβλήματά τους μέσω μιας κουμπαριάς. Το ζευγάρι όμως χώρισε και οι μεταξύ τους διαφορές μεγάλωσαν. Ήταν η περίοδος που ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη προσπάθεια για σασμό, που όμως δεν ευδοκίμησε.

