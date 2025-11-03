Ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια συγκλονίζει.

Τη στιγμή του μακελειού η 56χρονη μετέφερε πράγματα στο σπίτι με την αδελφή της για το μνημόσυνο του πατέρα τους. Βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο και έχασε ακαριαία τη ζωή της από την αδέσποτη σφαίρα που δέχτηκε. Η μικρότερη αδελφή της γλίτωσε με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.

Ο ίδιος περιγράφει τα όσα έγιναν το πρωί του Σαββάτου.

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας.

Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια, λέει μιλώντας στο Live News

Το είχαν αγοράσει τα παιδιά, και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν.

Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε.

Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή 2 αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή.

Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν.

Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε.

Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε.

»Οι μαρτυρίες λένε πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας για να κατέβουν από τη σκάλα.

Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν.

Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί. Τραυματίστηκαν δύο ανίψια μου.

Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν.

Το πρώτο πράγμα που αντίκρυσα ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο.

Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά.

Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον άρον για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Από το πάνω μέρος κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ. Θαύμα ότι δεν είχαμε άλλα θύματα».

«Πριν συμβούν τα γεγονότα, έκανα απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία»

Παράλληλα, ο αδελφός του θύματος λέει πως το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς, είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό.

«Το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία.

Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες. Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από σφαίρα.

Τα ανίψια μου απάντησαν όταν είδαν τη θεία τους κάτω.

Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα.

Ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος».

Η σύντομη ζωή της 56χρονης

Αύριο Τρίτη (4/11) θα τελεστεί η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Ήταν μητέρα δύο αγοριών, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, που είχε φτιάξει τη ζωή της στα Χανιά.

Στα Βορίζια βρέθηκε μόνο για το μνημόσυνο του πατέρα της, μια επίσκεψη που έμελλε να είναι και η τελευταία της.

Συγκλονισμένη παραμένει η Κρήτη, μετά το μακελειό του Σαββάτου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όπου σκοτώθηκαν, ένας 39χρονος και μία 56χρονη γυναίκα.

Δύο 24ωρα μετά το αιματοκύλισμα, οι Αρχές αναζητούν τρία ακόμα άτομα, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης.

Η έρευνα της αστυνομίας έχει επικεντρωθεί στους 3 νεαρούς, που έχουν καταφύγει στα βουνά της περιοχής.

Ενώ αρχικά φαίνεται να υπήρξε η διάθεση να παραδοθούν, φαίνεται τώρα αυτά τα πρόσωπα να μην το επιθυμούν και να κρίνουν ότι αν παραδοθούν θα είναι ευάλωτοι σε ανταποδοτικές ενέργειες της άλλης οικογένειας.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ στρέφεται και στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό.

Κρίσιμο είναι να απαντηθεί το ερώτημα ποιος έβαλε τη βόμβα στο σπίτι.

Η αστυνομία έχει την αρχική εικόνα ότι πιθανόν ο βομβιστής να είναι ο 39χρονος που έχασε την ζωή του στην ανταλλαγή πυρών το Σάββατο.

Η αστυνομία έχει την ένδειξη ότι μπορεί να είναι ο 39χρονος μαζί με ένα ακόμη νεαρό άτομο, που έβαλαν την βόμβα.

Μαζί με νεαρό

Οι αστυνομικοί στέκονται στο γεγονός ότι ο 39χρονος φαίνεται να πρωτοστατεί στους πυροβολισμούς στον αέρα λίγο μετά την τοποθέτηση της βόμβας και την έκρηξη, για να πανηγυρίσει αυτή την ενέργεια».

Οι άνθρωπος που αγόρασε το σπίτι

Ο άνδρας που αγόρασε το περιβόητο σπίτι, είναι ο 27χρονος άνδρας που κρύβεται κάπου στον Ψηλορείτη μαζί με τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο αδελφό του, ηλικίας 29 και 19 ετών.

Ο τρίτος αδελφός του τραυματίστηκε από τη συμπλοκή και έτσι μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τις πρώτες βοήθειες.

Παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο, όπως φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος του, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην ανταλλαγή πυρών και φέρει διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Προφίλ γεμάτο όπλα

Το προφίλ του στα social media είναι γεμάτο με κυνηγητικά όπλα και φυσίγγια.

Πρόκειται για τον αδελφό γνωστού μελισσοκόμου, που πριν μια δεκαετία πρωταγωνίστησε στα μεγάλα συλλαλητήρια των αγροτών το 2015, με το πρόσωπο του να γίνεται viral και να φιλοξενείται μέχρι και σε εκπομπές life style.

Μέχρι στιγμής οι δράστες του μακελειού για την ΕΛ.ΑΣ είναι έξι.

Τα τέσσερα αδέλφια Φραγκιαδάκη, ο 30χρονος ξάδελφος τους και ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος σκοτώθηκε, από την αντίπαλη οικογένεια.