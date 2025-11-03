Στις φυλακές Αλικαρνασσού είχε βρεθεί την περασμένη Παρασκευή (31/10) λίγες ώρες πριν σκοτωθεί στο μακελειό στα Βορίζια ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του.

Τίποτα δεν προμήνυε το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε, τίποτα δεν προμήνυε ότι ήταν η τελευταία φορά που τον έβλεπαν ζωντανό. Η είδηση την επόμενη ημέρα (1/11) για το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τραυματίες έγινε αστραπιαία γνωστή και στις φυλακές και πολύ γρήγορα οι τρεις συγγενείς του 39χρονου πληροφορήθηκαν, ότι ο ένας νεκρός ήταν ο δικός τους Φανούρης. Ο αδερφός του ξεσήκωσε όλη τη φυλακή για να πάει στην κηδεία του 39χρονου, όμως σύμφωνα με το cretalive.gr, ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και άλλοι κρατούμενοι δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Έμοιαζε με θηρίο ανήμερο, φωνάζοντας να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία.