Σκηνικό πραγματικής μάχης δείχνουν τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικά είδη όπλων, ενώ βρέθηκαν πάνω από 150 κάλυκες και τουλάχιστον 25 βολίδες, εκ των οποίων περίπου 15 βρέθηκαν στο χώρο, ενώ τουλάχιστον 8 έως 9 έχουν ανασυρθεί από τις λαμαρίνες των αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί βολίδες και κάλυκες από:

Kalashnikov 7,51 χιλιοστών

32άρι πιστόλι

9άρι πιστόλι

Πιστόλι των 7,65 χιλιοστών

38άρι πιστόλι αλλά και

αλλά και Καραμπίνα.

Η μια καραμπίνα που αποτελεί πιθανότατα το όπλο με το οποίο γαζώθηκε το 4Χ4 του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ από το απόγευμα της φονικής συμπλοκής. Το συγκεκριμένο όπλο βρέθηκε πεταμένο σε κοντινή απόσταση και έχει ήδη σαρωθεί για αποτυπώματά και γενετικό υλικό. Τα στελέχη της Σήμανσης έχουν συλλέξει ακόμη δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό από τα αυτοκίνητα και σημεία στο χώρο του μακελειού.

Με βάση τα ευρήματα η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον πέντε άτομα, καθώς εκτός από τον νεκρό που πρόλαβε να πυροβολήσει αρκετές φορές, έχουν πυροβολήσει τουλάχιστον άλλα πέντε άτομα, ενώ πολλοί περισσότεροι συμμετείχαν στη συμπλοκή και παρείχαν ενεργή συνδρομή. Αρκετοί κάλυκες από 9άρι πιστόλι βρέθηκαν γύρω από το σημείο όπου έπεσε αιμόφυρτος ο 39χρονος, ενώ φυσίγγια των 9 χιλιοστών βρέθηκαν στο δάπεδο του 4Χ4, αλλά και στα ρούχα του.

Κάλυκες από 9άρι πιστόλι βρέθηκαν από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου, από το όπλο που χρησιμοποίησε ο συνεπιβάτης. Κάλυκες από Kalashnikov εντοπίζονται σε διπλανό σημείο (στο τοιχάκι) στο οποίο φέρεται να είχε σκαρφαλώσει στενό συγγενικό πρόσωπο του 39χρονου νεκρού, πυροβολώντας κατά ρυπάς, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι τουλάχιστον δύο άτομα από την οικογένεια του νεκρού 39χρονου συμμετείχαν ενεργά στη συμπλοκή. Ο νεκρός έχει βληθεί τόσο από Kalashnikov, όσο και από ένα ακόμη όπλο.

Στην απέναντι πλευρά όπου τοποθετούνται τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη «εντοπίζονται» τουλάχιστον τρεις ένοπλοι. Ο δράστης που χρησιμοποίησε την καραμπίνα, ένα άτομο που ήταν οπλισμένο με 9άρι πιστόλι, καθώς εκτός από κάλυκες γύρω από το αυτοκίνητο, ακέραια φυσίγγια βρέθηκαν στο πάτωμα της BMW, την οποία επίσης κάνουν «φύλλο και φτερό» οι αστυνομικοί.

Τι αναφέρει η δικογραφία

Όλα όσα συνέβησαν από την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη μέχρι και το μακελειό, κατά τη διάρκεια του οποίου έχασαν την ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερα ακόμα άτομα, περιλαμβάνει η δικογραφία που έχουν σχηματίσει οι Αρχές, αποσπάσματα της οποίας δημοσίευσε η εφημερίδα «Πατρίς».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το επόμενο πρωί (1/11) μετά την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου, μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, σημειώθηκαν πυροβολισμοί «ως αντίποινα» προς το σπίτι και τα αυτοκίνητα των Καργάκηδων, προκαλώντας υλικές ζημιές, καθώς θεώρησαν, πως εκείνοι είχαν τοποθετήσει την βόμβα.

Πιο συγκεκριμένα η δικογραφία αναφέρει: «Οι κατηγορούμενοι … πήγαν έξω από το σπίτι του Καργάκη … εκδηλώνοντας ένοπλη επίθεση ως αντίποινα για την προηγηθείσα έκρηξη. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι… με πιστόλια που έφεραν, έβαλαν εναντίον ανωτέρω οικιών και οχημάτων που βρίσκονταν σταθμευμένα έξωθεν των οικιών».

Η εμπλοκή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Παράλληλα, η δικογραφία αναφέρει, ότι μόλις ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης ο οποίος απουσίαζε, έμαθε για τους πυροβολισμούς, πήρε το αυτοκίνητο και επέστρεψε στο χωριό. Στην κάτω πλευρά του χωριού είχαν συγκεντρωθεί μέλη της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων. Στη θέα του αυτοκινήτου του Φανούρη Καργάκη υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, στην οποία πρωταγωνίστησαν ο 39χρονος, τέσσερα αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ένας ακόμα συγγενής τους.

Αναλυτικότερα η δικογραφία αναφέρει:

«Σύμφωνα με καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων και παθόντων – κατηγορουμένων προκύπτει, ότι στο γενικότερο πλαίσιο αναβρασμού κατόπιν έκρηξης στην οικία Φραγκιαδάκη …, τους μετέπειτα πυροβολισμούς στις οικίες …, και τις εκατέρωθεν λεκτικές επιθέσεις μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο κεντρικό δρόμο των Βοριζίων και συγκεκριμένα στο σημείο που υφίσταται κλίμακα (σκάλα) που οδηγεί στην κάτω πλευρά του χωριού.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο θανών Καργάκης Φανούρης, ενημερωθείς για τους πυροβολισμούς στις οικίες των οικογενειών Καργάκη πήρε το αυτοκίνητο … και κινήθηκε προς την είσοδο του χωριού. Κατά την διέλευση του οχήματος του θανόντα Καργάκη από το σημείο συγκέντρωσης των ατόμων της οικογένειας Φραγκιαδάκη, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στα παρευρισκόμενα άτομα και τον θανόντα Καργάκη Φανούρη. Σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων, οι κατηγορούμενοι … και ο … έφεραν πυροβόλα όπλα, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ποιο όπλο έφερε ο καθένας και ο θανών Καργάκης ο οποίος έφερε πυροβόλο όπλο–πιστόλι, προέβησαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ταυτόχρονα τοποθετείται και η ρίψη πυροβολισμών από υψηλότερο σημείο, πλησίον σπιτιών των Καργάκηδων».

Οι νεκροί και οι τραυματίες

Από αυτόν τον καταιγισμό πυρών τραυματίστηκαν θανάσιμα ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος «παρέμεινε τραυματισμένος στο εσωτερικό του οχήματος», αλλά και η 56χρονη Ευαγγελία. Όπως αναφέρει η δικογραφία: «Αποτέλεσμα της ένοπλης συμπλοκής ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του Καργάκη Φανούριου, ο οποίος παρέμεινε τραυματισμένος στο εσωτερικό του οχήματος. Στο σημείο βρέθηκε νεκρή και η Φραγκιαδάκη Ευαγγελία».

Επίσης, τραυματίστηκαν ο 25χρονος κατηγορούμενος, ο 30χρονος κατηγορούμενος, η 53χρονη και η 26χρονη που νοσηλεύονται σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο. Όπως αναφέρεται στην δικογραφία ένα όχημα στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι βρέθηκε κατά λάθος στο σημείο των πυροβολισμών με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό τους να «δεχθεί πλήθος βολίδων». Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς.