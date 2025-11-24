«Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες, όπως με τα προηγούμενα προγράμματα διάσωσης. Και εν τέλει, δίκαιο είναι όσοι ασκούν κριτική στη διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμά της να μην είναι σαν τους λωτοφάγους. Να μην ξεχνούν τι έκαναν εκείνοι που είχαν ρίξει την πατρίδα στον Καιάδα, όταν εμείς δίναμε τη δύσκολη μάχη για τη σωτηρία της». Το απόσπασμα από την τελευταία προδημοσίευση της «Ιθάκης» επιβεβαιώνει κάτι που υποψιαζόμασταν: σε αντίθεση με το περιστέρι άλλου κεφαλαίου του βιβλίου, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει απελευθερωθεί από τις αυταπάτες του.

Οπτική

Την Παρασκευή η ευρωομάδα της Αριστεράς διοργάνωσε μια εκδήλωση με τίτλο «Η αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη» με συντονιστή τον Κώστα Αρβανίτη. Οταν, λοιπόν, αυτός είπε «πριν από λίγο καιρό δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να βρεθούμε όλοι μαζί σε μια εκδήλωση με καθαρά αριστερή οπτική», υποθέτω δεν αναφερόταν στον πρόεδρό του, Σωκράτη Φάμελλο ή τον νεοαριστερό, Νάσο Ηλιόπουλο, που έκαναν παρεμβάσεις. Το εικάζω γιατί απηύθυνε χαιρετισμό στους παριστάμενους κι ο πασόκος δήμαρχος, Χάρης Δούκας.

Εκλογές

Ο Κώστας Σκρέκας κι όσοι έτρεξαν τις γαλάζιες εκλογές για τις κομματικές οργανώσεις δεν περίμεναν τα οικονομικά ενεργά μέλη του κόμματος να ξεπεράσουν τον πήχη του 2021 – επειδή η τωρινή δημοσκοπική απήχηση της ΝΔ δεν συγκρίνεται με τα νούμερα που έγραφε στην πρώτη της τετραετία. Οπότε, η Πειραιώς πανηγυρίζει. Βέβαια, το να προσηλυτίσεις τους ήδη πιστούς στο νεοδημοκρατικό δόγμα δεν αρκεί. Χρειάζονται κι όλοι εκείνοι που έχουν μετακινηθεί στην γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων για την περιπόθητη αυτοδυναμία.

Φίλοι

Ο Μπόρις Τζόνσον έγραψε ένα άρθρο στην «Daily Mail». Σ’ αυτό χαρακτήρισε το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο ισοδύναμο με «στρατιωτικό ακρωτηριασμό», ενώ εκτίμησε ότι αφήνει την Ουκρανία «διαρκώς εκτεθειμένη σε μια τρίτη εισβολή». «Πρόκειται», εξήγησε, «για μια ολοκληρωτική συνθηκολόγηση από τους υποτιθέμενους φίλους της Ουκρανίας». Δύσκολα διαφωνεί κανείς με τις περισσότερες διαπιστώσεις του, εκτός από μία: πως είναι έστω και υποτιθέμενοι φίλοι του Κιέβου οι αρχιτέκτονες της αρχικής πρότασης των ΗΠΑ.