Η πολιτική κηδεία του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκου Φλαμπουράρη, τελείται αυτή την ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι του, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Στην τελετή παρευρίσκεται πλήθος πολιτικών και συνεργατών του, αποτίοντας φόρο τιμής στον στενό συνεργάτη και φίλο Αλέκο Φλαμπουράρη. Παρούσα, υποβασταζόμενη, είναι η σύζυγός του Εύη, ενώ ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία στάθηκε διακριτικά στο πλευρό της οικογένειας.

Μεταξύ των παρευρισκομένων βρίσκονται o πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μαζί με την γυναίκα του και τα παιδιά του, ο πρώην υπουργός Νίκος Τόσκας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, o Στέφανος Τζουμάκας η Ράνια Σβίγκου, η Αθήνα Λινού, ο Στέργιος Καλπάκης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Μίλτος Ζαμπάρας.

Από το ΠΑΣΟΚ παρίσταται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ενώ παρόντες είναι επίσης οι Θύμιος Γεωργόπουλος, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Νίκος Παππάς, η Θεανώ Φωτιου, ο Πάνος Λαμπρινίδης και Θοδωρής Δρίτσας. Ανάμεσα στους πολιτικούς που τίμησαν τη μνήμη του βρίσκονται ακόμη οι Ρένα Δούρου, Γιάννης Μπαλάφας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Χάρης Μαμουλάκης, Βασίλης Κοντοζαμάνης, Τέρενς Κουίκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Φώτης Κουβέλης και ο καθηγητής Γιάννης Βούλγαρης.

Στο φέρετρο του έχει τοποθετηθεί στεφάνι με την αφιέρωση «Σε ευχαριστώ για όλα, το Ευάκι σου». Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Χάρης Δούκας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σωκράτη Φάμελλο και η Ρένα Δούρου.

Νικήτας Κακλαμάνης: «Απέδειξε πως τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος είναι που δίνει αξία σε αυτά»

Στον επικήδειο του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε: «Δύσκολο να αποχαιρετάς έναν πολιτικό φίλο, ένα μεγάλο κομμάτι της Αριστεράς. Λένε πως η πολιτική χρειάζεται ανθρώπους που δεν χρειάζονται την πολιτική. Η πολιτική βρήκε έναν τέτοιο άνθρωπο στο πρόσωπο του Αλέκου. Γιατί ο Αλέκος ήταν πανάξιος προτού γίνει ο Φλαμπουράρης της πολιτικής.

Ουδέποτε αντιμετώπισε την πολιτική με μικροψυχία ή υστεροβουλία. Απέδειξε πως τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος είναι που δίνει αξία σε αυτά. Περηφάνια που τον συναντήσαμε, τον ζήσαμε και πορευτήκαμε μαζί του ανεξάρτητα από τις αφετηρίες μας. Αλέκο θα θυμάμαι πάντα τους καυγάδες μας, όταν συζητάγαμε για την αγαπημένη σου ΑΕΚ και εγώ, φανατικός γαύρος, για τον Ολυμπιακό. Θα μου λείψεις».

Ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Οι επικήδειοι και το ύστατο χαίρε

Επικήδειους λόγους αναμένεται να εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας –με τον οποίο τους συνέδεε μακροχρόνια φιλία–, ο Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, εκπρόσωπος της οικογένειας και συνεργάτες του από τον χώρο των κατασκευών.

Η οικογένεια ζήτησε, αντί στεφάνων, οι φίλοι και οι γνωστοί να ενισχύσουν οικονομικά το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΑ/ΑΜΕΑ).

Μετά την τελετή, η σορός του Αλέκου Φλαμπουράρη θα αποτεφρωθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.