Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, στον επικήδειό του εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη. Σημείωσε ότι «για περισσότερα από εξήντα χρόνια υπήρξε παρών σε όλους τους αγώνες της Αριστεράς και της Δημοκρατίας στην Ελλάδα», αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα προσφοράς και συνέπειας.

Σύντροφε Αλέκο. «Με σεβασμό με βαθιά λύπη είμαστε όλοι εδώ. Θα κρατάμε και για σένα την σημαία ψηλά, με ήθος και αποφασιστικότητα. Για περισσότερα από 60 χρόνια ήταν παρών σε όλους τους αγώνες της Αριστεράς και της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.»

«Δεν δέχτηκε ποτέ να σωπάσει. Στο πρόσωπο του βλέπαμε μια γενιά που στάθηκε όρθια και στήριξε την πατρίδα μας.»

«Συνέβαλε στην κατάκτηση της κυβέρνησης της Αριστεράς. Ξέραμε ότι είχαμε έναν άνθρωπο που ήταν χαμογελαστός και προσιτός.»

«Έδινε στο κόμμα, στην Αριστερά, στην κοινωνία.»

«Ήταν αφοσιωμένος στην κοινή υπόθεση, αυτή η λέξη είναι που τον χαρακτηρίζει. Το υπηρέτησε μέχρι την τελευταία μέρα Αυθόρμητος, πολύτιμος τρόπος να κάνει τα οράματα πολιτικές επιλογές.»

«Δεν ήταν μόνο ένας πολύτιμος σύντροφος, αλλά για πολλά χρόνια ήταν η ψυχή, η ιστορία του κόμματος μας.»

«Τελευταία περιοδεία στην Aίγινα, ξεπερνώντας έναν βαρύ πόνο, ήταν εκεί. Τις τελευταίες μέρες βιαζόταν να τελειώσει τις θεραπείες για να γυρίσει στα γραφεία.»

«Από προχθές, το νιώθουμε από το πρώτο τηλέφωνο, ότι ήμαστε φτωχοί.»

«Μας φαίνεται αδιανόητο ότι δεν θα τον ξανακούσουμε, ότι δεν θα περπατήσουμε και δεν θα διασκεδάσουμε ξανά μαζί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Αλεκος Φλαμπουράρης είναι μαζί με αυτούς τους φωτεινούς συντρόφους που δεν έφυγαν ποτέ από δίπλα μας.»

«Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστούμε για όσα έδωσες.»