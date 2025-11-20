Δύσκολο είναι να αποχαιρετάς έναν πολιτικό φίλο και ταυτόχρονα έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, στον επικήδειό του, που εκφράζει σεβασμό αλλά και προσωπική συγκίνηση, μίλησε για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν άνθρωπο που η πολιτική δεν τον έκανε, αλλά που ο ίδιος έδωσε αξία στην πολιτική».

«Λένε πως η πολιτική χρειάζεται ανθρώπους που δεν χρειάζονται την πολιτική. Η πολιτική βρήκε έναν τέτοιο άνθρωπο στο πρόσωπο του Αλέκου», ανέφερε ο Κακλαμάνης, τονίζοντας πως ο Φλαμπουράρης ουδέποτε αντιμετώπισε την πολιτική με μικροψυχία ή υστεροβουλία.

Με λόγια γεμάτα περηφάνια, ο βουλευτής σημείωσε: «Περηφάνια που τον συναντήσαμε, τον ζήσαμε και πορευτήκαμε μαζί του ανεξάρτητα από τις αφετηρίες μας». Η προσωπική πλευρά της σχέσης τους δεν έλειψε από τον λόγο του: «Αλέκο, θα θυμάμαι πάντα τους καυγάδες μας, όταν συζητούσαμε για την αγαπημένη σου ΑΕΚ και εγώ, φανατικός γαύρος, για τον Ολυμπιακό».

Ο Κακλαμάνης έκλεισε με μία συγκινητική αναγνώριση της απώλειας: «Θα μου λείψεις». Με αυτά τα λόγια, καταγράφεται η αληθινή διάσταση του Αλέκου Φλαμπουράρη, τόσο ως πολιτικού όσο και ως ανθρώπου που άφησε το σημάδι του στις ζωές όσων τον γνώρισαν προσωπικά.