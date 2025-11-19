Η Βουλή των Ελλήνων τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, αποτίοντας φόρο τιμής στον πρώην υπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

«Να δηλώσω τη θλίψη μας για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας και στην οικογένεια του και στο κόμμα του», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς.