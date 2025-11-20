Ο Νίκος Βούτσης αποχαιρέτησε τον φίλο και σύντροφό του Αλέκο Φλαμπουράρη με έναν συγκινητικό επικήδειο, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον Αλέξη Τσίπρα, «που είχε την τιμή να σε θεωρεί δική του οικογένεια ».

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τον Φλαμπουράρη «μαχόμενο αγωνιστή της πράξης», που επέλεξε την αριστερή πολιτική και την ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας σε δύσκολες συνθήκες. Τόνισε πως πορεύτηκε με το όραμα ενός σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο, που «δεν χάνεται στον ορίζοντα».

Ο Βούτσης αναφέρθηκε στην αισιοδοξία, τη μεγάλη καρδιά και την πολιτική ενσυναίσθηση του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας τη σεμνότητά του – στοιχείο για το οποίο τον σέβονταν ακόμη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

«Ήσουν σημείο αναφοράς, η γέφυρα της γενιάς μας με τη διανόηση και τον πολιτισμό», είπε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του Φλαμπουράρη ως συνδετικού κρίκου της Αριστεράς με τον πνευματικό κόσμο.

Ο Νίκος Βούτσης ανέφερε ακόμα ότι «για σένα ήταν αυτονόητη επιλογή η υπεράσπιση του κομμουνιστικού χαρακτήρα του ΚΚΕ Εσωτερικού, ακολούθησες τον δύσκολο δρόμο, μαζί με τον Γιάννη Μπανιά.

Παρέμεινε πάντοτε πιστός στις αξίες της Αριστεράς, ενώ, όπως σημείωσε, «διαμόρφωσε μια προσωπικότητα ανοιχτών οριζόντων». «Ακριβώς γιατί είχες εμμονή με την παράδοση και το όραμα της Αριστεράς» υπογράμμισε.

«Στην πρώτη φάση της διακυβέρνησης υπήρξες πολύτιμος αρωγός, είχες καθοριστικό ρόλο για να υπάρξουν οι ευρύτερες συνεργασίες» πρόσθεσε. Ο Νίκος Βούτσης κατέληξε λέγοντας πως «δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και σήμερα, μέσα στις καρδιές των διαφορετικών πολιτικών εγχειρημάτων, παραμένουν ζωντανές οι ιδέες και οι απόψεις, που συνομιλούν με τις σύγχρονες αγωνίες και τους αναγκαίους αναστοχασμούς».