Στην αναμέτρηση της Ιταλίας με τη Νορβηγία, ο Γιούλιαν Ρίερσον, τράβηξε τα βλέμματα πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Η αιτία ήταν η κομμωτική του επιλογή, με τον δεξιό ακραίο αμυντικό της Ντόρτμουντ να θυμίζει… λεοπάρδαλη! Με αφορμή την εντυπωσιακή και ταυτόχρονα περίεργη εμφάνιση του Ρίερσον, σας παρουσιάζουμε τα πιο απίστευτα κουρέματα που έχει δει ο ποδοσφαιρικός κόσμος.

Ένα κούρεμα… φαινόμενο!

Στο Μουντιάλ του 2002, έχει μείνει στην ιστορία ως η διοργάνωση της Βραζιλίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής της «Σελεσάο» ήταν ο Ρονάλντο Ναζάριο, γνωστός και ως «φαινόμενο». Με δύο σοβαρούς τραυματισμούς να τον έχουν ταλαιπωρήσει, όλος ο πλανήτης μιλούσε για την αγωνιστική κατάσταση του παίκτη πριν τη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο ίδιος όμως κατάφερε να σβήσει αυτές τις συζητήσεις με μία κίνηση «ματ».

Στον ημιτελικό με την Τουρκία, ο Ρονάλντο βγήκε στον αγωνιστικό χώρο, με όλα τα βλέμματα «καρφωμένα» πάνω. Εμφανίστηκε με ένα αλλοπρόσαλλο κούρεμα που κανένας δεν θα τολμούσε να το δοκιμάσει, ειδικά όταν θα παρακολουθούσε κυριολεκτικά ολόκληρος ο πλανήτης. Αλλά επειδή ο Ρονάλντο δεν είναι, ούτε τρελός, αλλά ούτε και καμία στιλιστική διάνοια, ήξερε τι έκανε. Ξαφνικά κανείς δεν μίλαγε για τα «σακατεμένα» γόνατα του, όλοι είχαν εστιάσει στην εμφάνιση και έτσι βρήκε την ψυχική ηρεμία που χρειαζόταν. Η κώμη του Βραζιλιάνου έχει «μείνει» στην ιστορία του αθλήματος.

Παράτολμα… βαψίματα!

Αρκετά συχνά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πολλοί ποδοσφαιριστές επιλέγουν να βάψουν τα μαλλιά τους. Στο Euro του 2016, ο Ίβαν Πέρισιτς μας έδειξε το πόσο πολύ αγαπάει τη χώρα του, την Κροατία, με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Ο τότε παίκτης της Ίντερ επέλεξε να βάψει μέρος των μαλλιών του στα χρώματα της εθνικής Κροατίας, με την επιλογή του αυτή να μην περνάει απαρατήρητη.

Κάτι παρόμοιο έκανε και πιο πρόσφατα ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ. Ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, επέλεξε έναν παρόμοιο τρόπο για να δείξει την αγάπη που τρέφει στη χώρα του. Βέβαια, η Αργεντινή κατέκτησε το τρόπαιο, με τον ίδιο τον Μαρτίνεζ να πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις. Οπότε το ιδιαίτερο αυτό κούρεμα, μάλλον του έφερε γούρι.

Ιδιαίτερο ήταν και το κούρεμα του Ρικάρντο Κουαρέσμα στο Euro του 2016. Ο Πορτογάλος επέλεξε να ξυρίσει το κεφάλι του, αφήνοντας μονάχα ένα σημείο, με το ξανθό μαλλί του να σχηματίζει ένα φύλλο. Η Πορτογαλία θα κατακτήσει το τρόπαιο της διοργάνωσης, αλλά αν θυμούνται όλοι κάτι από τον Κουαρέσμα, είναι αυτή η στυλιστική του επιλογή.

Τα κοτσιδάκια του Γουέστ

Τα μαλλιά του Ταρίμπο Γουέστ μπορούν εύκολα να θυμίσουν σφουγγαρίστρα. Πράσινα ράστα στο κεφάλι σε συνδυασμό με δύο κοτσιδάκια μπροστά, έκανα την εμφάνιση του Νιγηριανού άσου με την εθνική ομάδα της χώρας του αξέχαστη.

Μαλλιά που άφησαν εποχή

Υπάρχουν και δύο περιπτώσεις παικτών, που η στυλιστική τους άποψη τους σημάδεψε στην καριέρα τους. Αρχικά έχουμε τον Κάρλος Βαλντεράμα. Ο Κολομβιανός «αστέρας» έχει γνωστός για την εκπληκτική τεχνική του κατάρτιση. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν θυμούνται κάποια εντυπωσιακή ενέργειά του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά το εκπληκτικό μαλλί του. Η ξανθιά πλούσια μπούκλα που έτρεχε με τη φανέλα της εθνικής Κολομβίας.

Ένας άλλος παίκτης που έχει γίνει γνωστός για την κόμμωσή του, είναι ο Ροντρίγκο Παλάσιος. Ο Αργεντίνος άσος, με μεγάλη καριέρα στη Serie A, επέλεξε ένα ιδιαίτερο στυλ για τα μαλλιά του. Κουρεμένο όλο το κεφάλι και ένα μακρύ κοτσιδάκι στο πίσω μέρος. Ήταν η άποψή του και την στήριζε. Ένα κούρεμα, που όταν το δεις σκέφτεσαι κατευθείαν τον Παλάσιος.

Μία «ελληνική» συμμετοχή

Για το τέλος αφήσαμε έναν γνώριμο στα ελληνικά γήπεδα, τον Τζιμπρίλ Σισέ. Ο Γάλλος επιθετικός, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, όταν ήρθε στην Ελλάδα ήταν ήδη γνωστός για το ιδιαίτερο στυλ του. Με το μαλλί του σε στυλ μοϊκάνα, βαμμένο πράσινο και το μούσι του ξανθό, μπορούσες να τον ξεχωρίσεις από πολύ μακριά. Ένα «διαμάντι» στα ελληνικά γήπεδα, αλλά και ένα ιδιαίτερο στυλ που έχει χαραχθεί στις μνήμες των Ελλήνων οπαδών.