Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε «πάρτι» στο Έτιχαντ, επικρατώντας 3-0 της Λίβερπουλ για την 11η αγωνιστική της Premier League, όμως αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν μόνο τα γκολ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ άνοιξε το σκορ στο 29ο λεπτό με το χαρακτηριστικό του «δολοφονικό» στυλ, και λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Γκονσάλες έκανε το 2-0, με τη Σίτι να δείχνει ότι ήθελε να σφραγίσει από νωρίς τη νίκη. Στην επανάληψη, ο Ζερεμί Ντοκού βρήκε δίχτυα στο 63ο λεπτό, πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ στην Premier League για φέτος και το τρίτο συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις.

Όμως, ο πανηγυρισμός που θα μείνει στην ιστορία προέκυψε με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Καθώς οι παίκτες της Σίτι πήγαιναν να πανηγυρίσουν το τρίτο γκολ, πετάχτηκε ένα μήλο από τις κερκίδες! Ο Φιλ Φόντεν και ο Έρλινγκ Χάαλαντ σταμάτησαν, έπιασαν το μήλο και… έφαγαν ένα κομμάτι, προκαλώντας έκπληξη και γέλιο σε συμπαίκτες και φιλάθλους!

the Haaland & Foden apple incident from this angle😂😂 pic.twitter.com/WNzrK3QHDy — foland (fan) (@propsMCFC) November 10, 2025

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της Premier League με 22 βαθμούς σε 11 αγώνες (7 νίκες, 1 ισοπαλία, 3 ήττες), πίσω μόνο από την Άρσεναλ που μετρά 26. Η επόμενη πρόκληση για τους «πολίτες» είναι εκτός έδρας με τη Νιούκαστλ το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 19:30, με τον κόσμο να περιμένει αν τα… μήλα θα έχουν συνέχεια!